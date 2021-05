the GazettE、過去のライブ映像作品を3夜連続限定公開

the GazettEが、2021年5月26日にアルバム『MASS』を発売することを記念して、5月24日から26日までの3夜連続で、過去ライブ映像作品をthe GazettE official YouTube CHANNELにて公開配信する。



公開されるライブ映像は、2016年2月28日に国立代々木競技場第一体育館で行われた"LIVE TOUR 15-16 DOGMATIC / FINAL 「-漆黒-」"、2017年3月10日に国立代々木競技場第一体育館で行われた"十五周年記念公演 大日本異端芸者「暴動区 愚鈍の桜」"、2019年9月23日に横浜アリーナで行われた"LIVE TOUR18-19 THE NINTH / FINAL「第九」"の3公演。各日それぞれ21時から1度きりの生配信(アーカイブ無し)となる。



<公開情報>







the GazettE

「10th ALBUM 【MASS】Release Anniversary Live Streaming」



DAY1 -2021年5月24日(月)/ 21:00(JST)〜

【LIVE TOUR 15-16 DOGMATIC / FINAL 「-漆黒-」LIVE AT 2016.02.28 国立代々木競技場第一体育館】

https://youtu.be/My7q3tnHDPE



DAY2 -2021年5月25日(火)/ 21:00(JST)〜

【十五周年記念公演 大日本異端芸者「暴動区 愚鈍の桜」LIVE AT 2017.03.10 国立代々木競技場第一体育館】

https://youtu.be/thgtluB3lBc



DAY3 -2021年5月26日(水)/ 21:00(JST)〜

【LIVE TOUR18-19 THE NINTH / FINAL「第九」LIVE AT 2018.09.23 YOKOHAMA ARENA】

https://youtu.be/hI2eSpr4JVQ



the GazettE OFFICIAL YouTube CHANNEL:https://www.youtube.com/user/gazetteSMEJ



<リリース情報>







THE GAZETTE

NEW ALBUM『MASS』



【LIMITED EDITION BOX A (完全生産限定)】

CD+Blu-ray+特製アートブックを同梱した豪華BOX仕様

価格:10500円(税込)

品番:SRCL-11770~11772

[CD収録内容] 全11曲

[Blu-ray収録内容] ”BLINDING HOPE”MUSIC VIDEO+Making of ”BLINDING HOPE” MUSIC VIDEO

【LIMITED EDITION BOX B (完全生産限定)】

CD+DVD+特製アートブックを同梱した豪華BOX仕様

価格:10500円(税込)

品番:SRCL-11773~11775

[CD収録内容] 全11曲

[DVD収録内容] ”BLINDING HOPE”MUSIC VIDEO+Making of ”BLINDING HOPE” MUSIC VIDEO

【初回生産限定盤】

CD+DVD 2枚組仕様

価格:4600円(税込)

品番:SRCL-11776~11777

[CD収録内容] 全11曲

[DVD収録内容] ”BLINDING HOPE”MUSIC VIDEO+Making of ”BLINDING HOPE” MUSIC VIDEO

【通常盤】

CD only

価格:3300円(税込)

品番:SRCL-11778

[CD収録内容] 全11曲



the GazettE official HP:https://the-gazette.com/