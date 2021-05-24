the GazettE、過去のライブ映像作品を3夜連続限定公開

the GazettEが、2021年5月26日にアルバム『MASS』を発売することを記念して、5月24日から26日までの3夜連続で、過去ライブ映像作品をthe GazettE official YouTube CHANNELにて公開配信する。
公開されるライブ映像は、2016年2月28日に国立代々木競技場第一体育館で行われた"LIVE TOUR 15-16 DOGMATIC / FINAL 「-漆黒-」"、2017年3月10日に国立代々木競技場第一体育館で行われた"十五周年記念公演 大日本異端芸者「暴動区 愚鈍の桜」"、2019年9月23日に横浜アリーナで行われた"LIVE TOUR18-19 THE NINTH / FINAL「第九」"の3公演。各日それぞれ21時から1度きりの生配信（アーカイブ無し）となる。
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＜公開情報＞
the GazettE
「10th ALBUM 【MASS】Release Anniversary Live Streaming」
DAY1 -2021年5月24日（月）/ 21:00(JST)〜
【LIVE TOUR 15-16 DOGMATIC / FINAL 「-漆黒-」LIVE AT 2016.02.28 国立代々木競技場第一体育館】
https://youtu.be/My7q3tnHDPE
DAY2 -2021年5月25日（火）/ 21:00(JST)〜
【十五周年記念公演 大日本異端芸者「暴動区 愚鈍の桜」LIVE AT 2017.03.10 国立代々木競技場第一体育館】
https://youtu.be/thgtluB3lBc
DAY3 -2021年5月26日（水）/ 21:00(JST)〜
【LIVE TOUR18-19 THE NINTH / FINAL「第九」LIVE AT 2018.09.23 YOKOHAMA ARENA】
https://youtu.be/hI2eSpr4JVQ
the GazettE OFFICIAL YouTube CHANNEL：https://www.youtube.com/user/gazetteSMEJ
＜リリース情報＞
THE GAZETTE
NEW ALBUM『MASS』
【LIMITED EDITION BOX A （完全生産限定）】
CD＋Blu-ray＋特製アートブックを同梱した豪華BOX仕様
価格：10500円（税込）
品番：SRCL-11770～11772
[CD収録内容] 全11曲
[Blu-ray収録内容] ”BLINDING HOPE”MUSIC VIDEO＋Making of ”BLINDING HOPE” MUSIC VIDEO
【LIMITED EDITION BOX B （完全生産限定）】
CD＋DVD＋特製アートブックを同梱した豪華BOX仕様
価格：10500円（税込）
品番：SRCL-11773～11775
[CD収録内容] 全11曲
[DVD収録内容] ”BLINDING HOPE”MUSIC VIDEO＋Making of ”BLINDING HOPE” MUSIC VIDEO
【初回生産限定盤】
CD+DVD 2枚組仕様
価格：4600円（税込）
品番：SRCL-11776～11777
[CD収録内容] 全11曲
[DVD収録内容] ”BLINDING HOPE”MUSIC VIDEO＋Making of ”BLINDING HOPE” MUSIC VIDEO
【通常盤】
CD only
価格：3300円（税込）
品番：SRCL-11778
[CD収録内容] 全11曲
the GazettE official HP：https://the-gazette.com/
the GazettEが、2021年5月26日にアルバム『MASS』を発売することを記念して、5月24日から26日までの3夜連続で、過去ライブ映像作品をthe GazettE official YouTube CHANNELにて公開配信する。