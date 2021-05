サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有投手は23日(日本時間24日)、本拠地で行われたシアトル・マリナーズとのインターリーグに先発登板。7回1失点の好投で今季5勝目を挙げた。









要所を締めた投球で、チームトップの5勝目を手にした。



初回を三者凡退で立ち上がったダルビッシュ。2回は先頭打者に安打を打たれるも無失点とすると、3回には8番ジャック・メイフィールド内野手、9番ジャスティン・ダン投手をスライダーで連続三振に仕留めるなど序盤から安定した投球を見せた。



4回も三者凡退としたが、1点リードの5回、先頭の6番サム・ハガーティ外野手の二塁打で得点圏に走者を背負うと、後続2者を打ち取るも、相手先発の9番ダンに同点適時二塁打を許した。



続く6回も1死一、三塁のピンチを迎えたダルビッシュ。しかし、5番ホセ・ゴドイ捕手を二併殺打に打ち取り無失点。3点リードに変わった7回も、1死一塁から2個目の併殺打で難を逃れ、マウンドを後にした、



この日のダルビッシュは、7回(93球)を投げ、被安打7、与四死球0、奪三振5、失点1の成績で5勝目(1敗)。防御率1.75、WHIP0.89となっている。



パドレスは、2回に4番フェルナンド・タティスJr.内野手のソロ本塁打で先制。5回に同点に追いつかれたが、6回には4番タティスの適時打、6番ウィル・マイヤーズ外野手の犠飛などで3点を奪い、逆転に成功した。以降も4番タティスの満塁弾などでリードを広げ、9-2で勝利。好調のチームは、連勝を9に伸ばした。









【動画】ダルビッシュ有、フロントドアで見逃し三振!

