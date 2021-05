でんぱ組.incのワンマンライブ「Dear☆Stageへようこそ2021」が昨日5月22日に東京・チームスマイル・豊洲PITで開催された。

2月に成瀬瑛美が卒業し、愛川こずえ、天沢璃人(meme tokyo.)、小鳩りあ、空野青空(ARCANA PROJECT)、高咲陽菜の加入で10人組となったでんぱ組.inc。新体制初のシングル「プリンセスでんぱパワー!シャインオン! / 千秋万歳!電波一座!」のリリース週に行われた今回のライブは、産休中の古川未鈴が欠席したものの、生まれ変わったでんぱ組.incのステージを観ようと約1000人が豊洲PITに集まった。一方、会場に足を運べなかったファンは公演の模様をStreaming+、ZAIKOの配信で見守った。

会場が暗転し、観客のサイリウムが灯る中、まずステージに現れたのは高咲。次に彼女を取り囲むように秋葉原ディアステージの制服のリメイクバージョンを着た8人が登場し、公演タイトルに冠された「Dear☆Stageへようこそ▽」で華やかにライブの幕を開けた。続いて目まぐるしくフォーメーションをチェンジしながら「破!to the Future」「Future Diver」を披露したあと、メンバーは1人ずつ挨拶。小鳩は「今日はみんなに会えるのが楽しみで、お弁当をたくさん食べました」と元気よく話し、藤咲彩音は「着てる服を全部脱ぎ捨てる勢いで楽しみましょう!」、根本凪は「モリモリ、モリモリと盛り上がっていきましょう!」とライブへの並々ならぬ気合いを伝えた。短いMCのあと「ちゅるりちゅるりら」「VANDALISM」とアッパーチューンを畳みかけ、ひと際熱のこもったステージを繰り広げたメンバー。「ファンシーほっぺ▽ウ・フ・フ」では高咲がメインとなってチャーミングなダンスを繰り出し、「あした地球がこなごなになっても」では切なさのにじむ歌声をじっくりと聴かせた。

空野は「でんぱ組.incの新しい風、感じてますかー?」とオーディエンスに問いかけ、相沢梨紗がグループでステージに立てる喜びを語ったあと、メンバーはさまざまな組み合わせで楽曲を披露していく。相沢と空野は「Truth of the ZERO」をエネルギッシュに歌唱。“古きよきでんぱ曲を届ける”というコンセプトで活動する愛川、小鳩、藤咲のユニット・チャぺの泉は「わっほい?お祭り.inc」や「ムなさわぎのヒみつ?!」を笑顔いっぱいに届け、曲と曲の合間には愛川と小鳩がでんぱ組.inc加入後の変化を語り、藤咲はチャぺの泉の活動への熱意を言葉にした。次に現れたのは根本と鹿目によるユニット・ねもぺろ。「しゅきしゅきしゅきぴ▽がとまらないっ…!」「ベイビー▽ベイビー」で呼吸の合ったパフォーマンスを展開し、新メンバーを迎えて先輩という立場になった心境を明かした。

再びステージに集結した9人は観客に背中を見せ、ミュージカル調の「プリンセスでんぱパワー!シャインオン!」で華やいだムードを演出。「惑星☆聖歌 ~Planet Anthem~」では天沢が中心となって突き抜けるような歌声を放った。「新しいでんぱ組.incの門出のために」という根本の言葉で「ファンファーレは僕らのために」が始まると、メンバーは硬く拳を握りしめながらポジティブなメッセージを伝えた。会場の熱気が上昇し続ける中、彼女たちは「プレシャスサマー!」でハイテンションなパフォーマンスを繰り広げて本編を終えた。

アンコールを求める拍手に応えて舞台に戻った9人。相沢が「元気に赤ちゃん産んで戻ってきてねー!」とライブを観ている古川に声をかけると、メンバーは安産への願いを込めつつパワーを送った。続いてメンバーが1人ずつライブの感想を述べていき、愛川は「これからのでんぱ組.incはまだまだ続くぞ、という気持ちでライブをさせていただきました。これからもがんばります!」と決意を表明。天沢が「ホントに緊張してたんですけど、今日は楽しい時間を過ごせました。ありがとうございました!」と言い終えたあと、9人はでんぱ組.incの真骨頂である高速ナンバー「千秋万歳!電波一座!」、エモーショナルな「イツカ、ハルカカナタ」を手を振りながら歌い、約2時間の公演を締めくくった。なおStreaming+とZAIKOではライブのアーカイブ映像を5月25日23:59まで公開中。6月12日には東京・USEN STUDIO COASTにてでんぱ組.inc、虹のコンキスタドール、meme tokyo.、ARCANA PROJECTによるライブイベント「プラズマでんぱフェス2021」が開催される。

でんぱ組.inc ONE-MAN LIVE「Dear☆Stageへようこそ2021」

01. Dear☆Stageへようこそ▽

02. 破!to the Future

03. Future Diver

04. ちゅるりちゅるりら

05. VANDALISM

06. ファンシーほっぺ▽ウ・フ・フ

07. あした地球がこなごなになっても

08. Truth of the ZERO

09. わっほい?お祭り.inc

10. ナゾカラ

11. ムなさわぎのヒみつ?!

12. しゅきしゅきしゅきぴ▽がとまらないっ…!

13. ベイビー▽ベイビー

14. プリンセスでんぱパワー!シャインオン!

15. 惑星☆聖歌 ~Planet Anthem~

16. ファンファーレは僕らのために

17. でんぱれーどJAPAN

18. 愛が地球救うんさ!だってでんぱ組.incはファミリーでしょ

19. 電波良好!

20. プレシャスサマー!

<アンコール>

21. 千秋万歳!電波一座!

22. イツカ、ハルカカナタ



※▽はハートマークが正式表記。

プラズマでんぱフェス2021

2021年6月12日(土)東京都 USEN STUDIO COAST

OPEN 16:00 / START 17:00

<出演者>

でんぱ組.inc / 虹のコンキスタドール / meme tokyo. / ARCANA PROJECT

※配信あり