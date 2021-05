高橋幸宏と細野晴臣によるエレクトロニカユニット・SKETCH SHOWのアルバム「audio sponge」「tronika」「LOOPHOLE」の3作品が、7月21日に12inchアナログでリリースされる。

「audio sponge」は2002年9月にリリースされたSKETCH SHOWのデビューアルバムで、坂本龍一やTOWA TEIが参加。2003年2月リリースの「tronika」にはCorneliusがリミックス、プログラミング、バグパイプの演奏で参加し、同年11月リリースの「LOOPHOLE」にも坂本、Corneliusが参加している。

なお高橋は、本日5月23日(日)深夜25:00からInterFM897で放送される細野のレギュラーラジオ番組「Daisy Holiday!」にゲスト出演する。

SKETCH SHOW「audio sponge」収録曲

SIDE A

01. Turn Turn

02. Wonderful To Me

03. Microtalk

SIDE B

04. Wilson

05. Supreme Secret

06. Do You Want To Marry Me

SIDE C

07. Gokigen Ikaga 1.2.3

08. Reform

09. Flying George

SIDE D

10. Turn Down Day

11. Return

12. Theme From A Summer Place

SKETCH SHOW「tronika」収録曲

SIDE A

01. ekot

02. chronograph

03. snow #1

04. night talker

05. snow #2

SIDE B

06. ohotzka

07. chronograph -cornelius remix-

08. snow #3

09. ekot -cornelius remix-

SKETCH SHOW「LOOPHOLE」収録曲

SIDE A

01. MARS

02. WIPER

03. CHRONOGRAPH

SIDE B

04. PLANKTON

05. FLAKES

06. ATTENTION TOKYO

SIDE C

07. NIGHT TALKER -SAFETY SCISSORS MIX-

08. TRAUM 6.6

09. SCOTOMA

SIDE D

10. FLY ME TO THE RIVER

11. EKOT - CORNELIUS MIX -

12. STELLA

InterFM897「Daisy Holiday !」

2021年5月23日(日)25:00~25:30