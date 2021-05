22日と23日に天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会の1回戦が各地で行われた。

今大会は、J1・J2のクラブに各都道府県代表チームを加えた90チームのノックアウト方式で争われる。1回戦ではJ2チームと都道府県代表チーム、そしてアマチュアシードチームのヴェルスパ大分が対戦した。

そのV大分は、J2に所属するレノファ山口FCと対戦。前半を1-1で終えると、後半にスコアは動かずに90分の笛を迎える。そして延長の前後半でも決着がつかず勝負はPK戦へ突入し、結局2-4でV大分が2回戦進出を決めた。同クラブは次戦、モンテディオ山形との対戦を迎える。

静岡県代表のHonda FCは、岐阜県代表として出場のFC岐阜と対戦。前半は互いにスコアレスで折り返すも、Hondaは69分にDF八戸雄太が先制点を挙げる。その後も岐阜の得点を許さず時計の針を進め、後半アディショナルタイムにはFW児玉怜音が追加点。0-2で勝利を収めたHondaは、横浜F・マリノスが待つ2回戦への進出を決めている。

北海道代表の北海道十勝スカイアースは、J2所属のブラウブリッツ秋田との対戦を迎えた。十勝は36分に主将のMF縄靖也のゴールで先制しハーフタイムへ。迎えた後半、秋田も負けじとMF井上直輝のゴールで追いつき、試合は延長戦へと突入する。しかし延長戦でも決着がつかず、勝負はPK戦へ。サドンデスに突入する白熱の展開となり、結局8-9で勝利した十勝が2回戦進出を決めた。同クラブは次戦、ジュビロ磐田と対戦する。

また、山形県代表の大山サッカークラブと対戦したいわてグルージャ盛岡と、秋田県代表の猿田興業と対戦したヴァンラーレ八戸はともに13得点で大勝。なお、新型コロナウイルスの影響でtonan前橋対順天堂大学の試合が試合前中止となった。同試合の代替日は、決定次第発表されるという。

1回戦の試合結果と2回戦の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

ロアッソ熊本 3-0 日本文理大学

愛媛FC 1-2 FC今治

AC長野パルセイロ 3-1 新潟医療福祉大学FC

アルテリーヴォ和歌山 3-3(PK4-5) おこしやす京都AC

FC岐阜 0-2 Honda FC

流通経済大学 2-3 Y.S.C.C.横浜

いわきFC 2-2(PK2-4) ソニー仙台FC

栃木シティFC (試合前中止) 山梨学院大学ペガサス

SC相模原 3-1 駒澤大学

三菱水島FC 3-1 FCバレイン下関

ホンダロックSC 5-0 川副クラブ

レノファ山口FC 1-1(PK2-4) ヴェルスパ大分

いわてグルージャ盛岡 13-0 大山サッカークラブ

ブラウブリッツ秋田 1-1(PK8-9) 北海道十勝スカイアース

ガイナーレ鳥取 4-1 FC徳島

鹿児島ユナイテッドFC 4-0 MD長崎

福岡大学 1-3 沖縄SV

びわこ成蹊スポーツ大学 0-2 関西学院大学

ヴァンラーレ八戸 13-0 猿田興業

ポルベニル飛鳥 0-2 FC大阪

カターレ富山 8-0 FC北陸

鈴鹿ポイントゲッターズ 2-1 FC刈谷

tonan前橋 (試合前中止) 順天堂大学

福井ユナイテッドFC 2-1 アヴェントゥーラ川口

福山シティFC 2-1 松江シティFC

高知ユナイテッドSC 1-0 カマタマーレ讃岐

■2回戦の対戦予定

▼6月9日(水)

18:00 川崎フロンターレ vs 長野

18:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 大宮アルディージャ

18:00 横浜F・マリノス vs Honda

18:00 アビスパ福岡 vs 鹿児島

18:00 柏レイソル vs 〈未定〉

18:00 ギラヴァンツ北九州 vs 相模原

18:00 名古屋グランパス vs 三菱FC

18:00 FC東京 vs 〈未定〉

19:00 清水エスパルス vs 福山C

19:00 ベガルタ仙台 vs 岩手

19:00 モンテディオ山形 vs V大分

19:00 ジュビロ磐田 vs 十勝

19:00 セレッソ大阪 vs 鳥取

19:00 アルビレックス新潟 vs ツエーゲン金沢

19:00 サガン鳥栖 vs 熊本

19:00 栃木SC vs FC町田ゼルビア

19:00 北海道コンサドーレ札幌 vs ソニー

19:00 V・ファーレン長崎 vs 沖縄SV

19:00 松本山雅FC vs FC琉球

19:00 湘南ベルマーレ vs FC大阪

19:00 京都サンガF.C. vs 今治

19:00 浦和レッズ vs 富山

19:00 徳島ヴォルティス vs 高知

19:00 水戸ホーリーホック vs ザスパクサツ群馬

19:00 大分トリニータ vs ロック

19:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 福井U

▼6月16日(水)

18:00 横浜FC vs 八戸

18:00 東京ヴェルディ vs ファジアーノ岡山

18:00 ヴィッセル神戸 vs 鈴鹿

19:00 サンフレッチェ vs お京都

19:00 鹿島アントラーズ vs YS横浜

19:00 ガンバ大阪 vs 関学大