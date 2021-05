22日と23日に明治安田生命J1リーグ第15節が各地で行われた。

リーグ戦4連勝中と勢いに乗る鹿島アントラーズは、アウェイでサガン鳥栖と対戦。14分に鹿島がMF松村優太が先制ゴールを記録し前半を折り返すも、鳥栖は50分にFW山下敬大のゴールで同点とする。その後一進一退の攻防が続き引き分けかとも思われたが、79分に鳥栖のMF樋口雄太が決勝点を記録。2-1で勝利した鳥栖は公式戦5試合ぶりの白星を手にした。一方の鹿島は相馬直樹監督就任後、公式戦初の黒星を喫している。

前節、昨シーズンから続くJ1リーグの最長無敗記録を更新した首位の川崎フロンターレは、ホームに横浜FCを迎えた。19分にMF家長昭博のPKで幸先よく先制すると、28分にはMF田中碧が今シーズン初ゴールを記録。後半開始早々にはMF三笘薫が4試合連続となるゴールを決め、結局3-1のスコアで勝利を収めた。これで川崎Fは連続無敗記録を23試合に更新している。

リーグ戦5連勝中と好調のアビスパ福岡は、ホームで湘南ベルマーレと対戦。32分に湘南のMF名古新太郎に先制点を許しビハインドでハーフタイムを迎えるも、福岡は65分にセットプレーからFWブルーノ・メンデスが同点弾を決める。そしてその6分後、またしてもセットプレーから今度はDFドウグラス・グローリがゴールを決め、結局2-1で試合終了。逆転勝利を飾った福岡は、6連勝を手にしている。

第15節の試合結果と順位表、また第16節の対戦予定は以下の通り。

■試合結果

北海道コンサドーレ札幌 2-0 清水エスパルス

ベガルタ仙台 2-1 大分トリニータ

サガン鳥栖 2-1 鹿島アントラーズ

川崎フロンターレ 3-1 横浜FC

浦和レッズ 2-0 ヴィッセル神戸

横浜F・マリノス 1-1 柏レイソル

アビスパ福岡 2-1 湘南ベルマーレ

徳島ヴォルティス 0-0 名古屋グランパス

FC東京 1-0 ガンバ大阪

セレッソ大阪 1-2 サンフレッチェ広島

■順位表

1位 川崎F(勝ち点48/得失点差+33)

2位 名古屋(勝ち点36/得失点差+10)

3位 鳥栖(勝ち点31/得失点差+15)

4位 横浜FM(勝ち点28/得失点差+15)

5位 福岡(勝ち点28/得失点差+3)

6位 浦和(勝ち点26/得失点差+1)

7位 鹿島(勝ち点24/得失点差+8)

8位 神戸(勝ち点24/得失点差+4)

9位 広島(勝ち点24/得失点差+2)

10位 C大阪(勝ち点22/得失点差+3)

11位 FC東京(勝ち点21/得失点差−2)

12位 札幌(勝ち点18/得失点差+1)

13位 徳島(勝ち点18/得失点差−6)

14位 湘南(勝ち点15/得失点差−3)

15位 柏(勝ち点14/得失点差-7)

16位 清水(勝ち点12/得失点差−10)

17位 仙台(勝ち点10/得失点差−12)

18位 大分(勝ち点9/得失点差-12)

19位 G大阪(勝ち点7/得失点差−10)

20位 横浜FC(勝ち点6/得失点差−28)

■第16節の対戦予定

▼5月26日(水)

19:00 札幌 vs 鳥栖

19:00 鹿島 vs C大阪

19:00 柏 vs 神戸

19:00 横浜FC vs 福岡

19:00 広島 vs 浦和

19:00 湘南 vs 川崎F

19:00 清水 vs FC東京

19:00 大分 vs 横浜FM

19:00 名古屋 vs 仙台

▼5月27日(木)

19:00 G大阪 vs 徳島