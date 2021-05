7ORDERが7月7日にメジャー1stシングル「雨が始まりの合図 / SUMMER様様」とライブDVD / Blu-ray「WE ARE ONE」を同時リリースする。

これは7ORDERが本日5月22日に活動2周年を迎えたことを記念して配信した特番で発表されたもの。「雨が始まりの合図」は昨年リーダーの安井謙太郎の誕生日プレゼントとしてメンバーが作詞作曲した楽曲で、1月に行われた1stツアー「7ORDER LIVE TOUR 2021 “WE ARE ONE”」のアンコールでフルサイズ版が披露された。楽曲は結成を決めた日、レコード会社とメジャー契約をした日、初めてのライブの日など、彼らの大事な日にはいつも雨が降っているというエピソードをもとに作られている。一方「SUMMER様様」はORANGE RANGEのNAOTO(G)が作編曲プロデュース、HIROKI(Vo)が歌詞を提供した楽曲。これまでの7ORDERの楽曲のテイストとはひと味違った、ポップなサマーチューンとなっている。

シングルはDVD付きの雨盤、アンブレラマーカー付きの晴盤、CDのみの通常盤の3形態が用意される。DVDには「雨が始まりの合図」と「SUMMER様様」のミュージックビデオとメイキング映像が収められる。7ORDERは本作について「7ORDERの夏が来ました! 盛り盛り沢山な夏にしたいと思ってるので、みなさんの夏を僕たちにください!!」とコメントしている。

ライブDVD / Blu-rayは1stツアーより東京・日本武道館の模様を収録したもの。本作には本編に加え約1時間におよぶメイキング映像やソロアングル映像も収められる。

さらに7ORDERは7月から9月にかけて初の全国規模のツアー「7ORDER武者修行TOUR ~NICE “TWO” MEET YOU~」を開催することも発表した。このツアーでは広島・東広島芸術文化ホール くらら 大ホール、宮城・チームスマイル・仙台PIT、北海道・Zepp Sapporo、愛知・Zepp Nagoya、東京・Zepp Haneda(TOKYO)、大阪・Zepp Osaka Bayside、福岡・Zepp Fukuokaの7会場で計15公演が行われる。7ORDERの公式ファンクラブでは、ツアーのチケット先行予約を明日5月23日12:00より受け付ける。また安井の誕生日である7月21日に神奈川・KT Zepp Yokohamaでファンクラブ会員限定イベント「7 no ieeeeeee! de バースdeeeeee!」が行われることも決定した。

7ORDER コメント

NAOTO(ORANGE RANGE)コメント

7ORDERは一週間! 土日だけが大事じゃない! 月曜~日曜までのドラマがある。

どの曜日もかけがえのない日だ。

ちなみに僕は水曜が好きです。

HIROKI(ORANGE RANGE)コメント

歌詞のワードごとに、表情をつけて歌い上げるのは流石!

夏が待ち遠しくなる一曲です!

7ORDER「雨が始まりの合図 / SUMMER様様」収録内容

CD

01. 雨が始まりの合図

02. SUMMER様様

03. 雨が始まりの合図 - Gakuya -

04. 雨が始まりの合図 - Present Ver. -

雨盤DVD

・「雨が始まりの合図」MUSIC VIDEO

・「SUMMER様様」MUSIC VIDEO

・MUSIC VIDEOメイキング

7ORDER「WE ARE ONE」収録内容

・INTRO(SYSTEM ERROR)

・LIFE

・タイムトラベラー

・BOW!!

・Dance Inter

・Perfect

・Sabaoflower

・Rest of my life

・GIRL

・Monday morning

・Make it true

・&Y

・Stomp

・What you got

・27

・Break it

・夢想人

・雨が始まりの合図

特典映像

・Behind The Scene

・Solo Angle

7ORDER 武者修行TOUR ~NICE “TWO” MEET YOU~

2021年7月23日(金・祝)広島県 東広島芸術文化ホール くらら 大ホール

2021年7月31日(土)宮城県 チームスマイル・仙台PIT

2021年8月9日(月・振休)北海道 Zepp Sapporo

2021年8月18日(水)愛知県 Zepp Nagoya

2021年8月20日(金)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

2021年8月21日(土)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

2021年8月31日(火)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2021年9月2日(木)福岡県 Zepp Fukuoka

7 no ieeeeeee! de バースdeeeeee!

2021年7月21日(水)神奈川県 KT Zepp Yokohama



※「Sabaoflower」の2つ目の「a」はティルデ付きが正式表記。