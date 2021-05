一発撮りオーディション「THE FIRST TAKE STAGE」のセミファイナリスト14組が決定

数多くの一発撮りのパフォーマンスを届けてきた「THE FIRST TAKE」が次なる才能を探すオーディションプログラム「THE FIRST TAKE STAGE」のセミファイナリスト14組がYouTubeチャンネルで発表された。



【写真】セミファイナリスト14組のソロカット



全国各地から多数集まった応募者の中から、3次選考を通過したセミファイナリストは14組。



若干14歳にして作詞・作曲を手掛け、ウクレレ演奏と共に歌うELEA、すでに随所に才能の片鱗を感じさせる圧倒的パフォーマンスを披露したラッパー兼シンガーざきのすけ。、ガラスのような歌声と独自の世界観を持つPo、中国出身でソロ活動と並行してバンド「UGRA」のボーカルとしても活動中のGen、リアルで等身大な歌詞を透明感のある歌声で歌い上げるシンガーソングライター麗奈、NHK「のど自慢」本戦に出場し、その個性的なパフォーマンスが話題となった小林右京、のびやかな歌声とキュートなルックスが印象的な熊本出身の14歳シンガーKT、力強いハイトーンボイスを持つボーカリスト山下 優太郎、北海道から初上京”現役高校生”優真、唯一アカペラでの一発撮りパフォーマンスに挑戦したhapi、ビジュアルを出さずミステリアスな存在感を放つyuna.、個性的な歌声で繊細な気持ちを歌ったnodoka、心地よい歌声と温かいギターサウンドが印象的な佐野 諒太、情熱的なギター演奏とエモーショナルな歌声を持った Katie Ford、と個性の光るメンバーが揃っている。



YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」内にセミファイナリスト(3次選考通過者)14組のパフォーマンス動画が個別で公開されている。



また、同時にサムネイルも公開され、THE FIRST TAKEに到る前の状況を「1」の前の数字である「0」をモチーフにシンボリックにデザインされたものが使用されている。



さらに公式HP(https://www.thefirsttake.jp/stage)にはセミファイナリスト(3次選考通過者)のプロフィールや人柄を紐解くインタビューが掲載されたエントリーシートも公開中だ。



「THE FIRST TAKE STAGE」グランプリには「THE FIRST TAKE」への出演と、配信専門レーベル「THE FIRST TAKE MUSIC」からのデジタルリリースが約束される。



【あわせて読む】無修正ボディで話題・ゆきぽよ「ダイエットで吹っ切れた」“空白の2カ月”を振り返る