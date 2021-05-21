5月28日（金）放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」にあいみょん、GENERATIONS from EXILE TRIBE、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、FANTASTICS from EXILE TRIBE、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE、日向坂46、V6、マカロニえんぴつが出演する。
あいみょんは「愛を知るまでは」、日向坂46は「君しか勝たん」、V6は「僕らは まだ」と、ニューシングルの表題曲をパフォーマンス。マカロニえんぴつは放送当日に配信リリースされる「八月の陽炎」を演奏する。
Jr.EXILEとして登場するGENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZは6月23日にリリースされるアルバム「BATTLE OF TOKYO TIME 4 Jr.EXILE」に収録される楽曲をそれぞれ披露。GENERATIONSは「LIBERATION」、THE RAMPAGEは「CALL OF JUSTICE」、FANTASTICSは「PERFECT MAGIC」、BALLISTIK BOYZは「VIVA LA EVOLUCION」をパフォーマンスする。
テレビ朝日系「ミュージックステーション」
2021年5月28日（金）21:00～21:54
＜出演アーティストおよび歌唱曲＞
・あいみょん「愛を知るまでは」
・GENERATIONS from EXILE TRIBE「LIBERATION」
・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「CALL OF JUSTICE」
・FANTASTICS from EXILE TRIBE「PERFECT MAGIC」
・BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE「VIVA LA EVOLUCION」
・日向坂46「君しか勝たん」
・V6「僕らは まだ」
・マカロニえんぴつ「八月の陽炎」
※記事初出時、一部歌唱曲に誤りがありました。お詫びして訂正します。