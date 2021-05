5月28日(金)放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」にあいみょん、GENERATIONS from EXILE TRIBE、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、FANTASTICS from EXILE TRIBE、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE、日向坂46、V6、マカロニえんぴつが出演する。

あいみょんは「愛を知るまでは」、日向坂46は「君しか勝たん」、V6は「僕らは まだ」と、ニューシングルの表題曲をパフォーマンス。マカロニえんぴつは放送当日に配信リリースされる「八月の陽炎」を演奏する。

Jr.EXILEとして登場するGENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZは6月23日にリリースされるアルバム「BATTLE OF TOKYO TIME 4 Jr.EXILE」に収録される楽曲をそれぞれ披露。GENERATIONSは「LIBERATION」、THE RAMPAGEは「CALL OF JUSTICE」、FANTASTICSは「PERFECT MAGIC」、BALLISTIK BOYZは「VIVA LA EVOLUCION」をパフォーマンスする。

テレビ朝日系「ミュージックステーション」

2021年5月28日(金)21:00~21:54

<出演アーティストおよび歌唱曲>

・あいみょん「愛を知るまでは」

・GENERATIONS from EXILE TRIBE「LIBERATION」

・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「CALL OF JUSTICE」

・FANTASTICS from EXILE TRIBE「PERFECT MAGIC」

・BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE「VIVA LA EVOLUCION」

・日向坂46「君しか勝たん」

・V6「僕らは まだ」

・マカロニえんぴつ「八月の陽炎」

※記事初出時、一部歌唱曲に誤りがありました。お詫びして訂正します。