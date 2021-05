B'zの全楽曲のストリーミング配信が本日5月21日にスタートした。

このたび配信がスタートしたのは、デビュー曲「だからその手を離して」から最新曲「きみとなら」までのB'zの全シングル、アルバム、ミニアルバム、ベストアルバムの収録曲に、一部を除く松本孝弘、稲葉浩志のソロ作品を加えた計880曲。Apple Music、Spotify、LINE MUSICほか主要サブスクリプションサービスで自由に楽しむことができる。

またB'z初の無観客配信ライブの模様を収めたライブ映像作品「B'z SHOWCASE 2020 -5 ERAS 8820- Day1~5」が8月25日に発売されることも決定。これは昨年10月31日から東京・Zepp Haneda(TOKYO)で5週連続で開催されたもので、B'zは1988年のデビューから2020年までの32年間を「5つの時代=5 ERAS」に分け、異なるセットリストの5公演で約80曲を披露した。ライブ映像作品は5公演それぞれが分けて販売され、全公演の映像とドキュメンタリー映像を収めた豪華フォトブック仕様の“COMPLETE BOX”も受注販売される。

B'z「B'z SHOWCASE 2020 -5 ERAS 8820- Day1~5」収録内容

B'z SHOWCASE 2020 -5 ERAS 8820- Day1

01. だからその手を離して

02. BLOWIN'

03. 星降る夜に騒ごう

04. BE THERE

05. 太陽のKomachi Angel

06. Easy Come, Easy Go!

07. GIMME YOUR LOVE -不屈のLOVE DRIVER-

08. ALONE

09. あいかわらずなボクら

10. Baby, You're My Home

11. TONIGHT(Is The Night)

12. どうしても君を失いたくない

13. 恋心 (KOI-GOKORO)

14. 『快楽の部屋』

15. ZERO

16. RUN

17. 裸足の女神

B'z SHOWCASE 2020 -5 ERAS 8820- Day2

01. LOVE IS DEAD

02. おでかけしましょ

03. Don't Leave Me

04. 闇の雨

05. YOU & I

06. 夢見が丘

07. love me, I love you

08. もうかりまっか

09. The Wild Wind

10. HOME

11. ミエナイチカラ ~INVISIBLE ONE~

12. スイマーよ!!

13. Liar! Liar!

14. さまよえる蒼い弾丸

15. Calling

B'z SHOWCASE 2020 -5 ERAS 8820- Day3

01. ギリギリchop

02. ながい愛

03. F・E・A・R

04. Seventh Heaven

05. 野性のENERGY

06. May

07. GOLD

08. Blue Sunshine

09. 熱き鼓動の果て

10. 今夜月の見える丘に

11. IT'S SHOWTIME!!

12. juice

13. ONE

14. Brotherhood

15. ultra soul

B'z SHOWCASE 2020 -5 ERAS 8820- Day4

01. ARIGATO

02. Fever

03. SPLASH!

04. 永遠の翼

05. ゆるぎないものひとつ

06. DIVE

07. パーフェクトライフ

08. MY LONELY TOWN

09. OCEAN

10. BURN -フメツノフェイス-

11. イチブトゼンブ

12. 衝動

13. BANZAI

14. 愛のバクダン

15. いつかまたここで

B'z SHOWCASE 2020 -5 ERAS 8820- Day5

01. GO FOR IT, BABY -キオクの山脈-

02. さよなら傷だらけの日々よ

03. 声明

04. HEAT

05. Classmate

06. フキアレナサイ

07. 世界はあなたの色になる

08. Still Alive

09. マジェスティック

10. WOLF

11. YES YES YES

12. RED

13. 有頂天

14. C’mon

15. 兵、走る

完全受注生産限定特典DISC

B'z SHOWCASE 2020 -5 ERAS 8820- DOCUMENTARY

配信ライブの日々を追った74分におよぶドキュメンタリー映像