THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのボーカル・RIKUさんの連載「音楽大陸」Vol.6には7ORDERの阿部顕嵐さんが登場。前編で2人はひさびさの再会を喜び、“自分を演じること”について語り合いました。

同世代のボーイズグループだからこそ抱く思いや3年以内に叶えたい夢について熱くトークを繰り広げた後編は、彼らが理想とするグループ像やコラボの構想も飛び出した、両者のファン必見の内容です。

取材・文 / 清本千尋 撮影 / 曽我美芽

共通するドーム公演という夢

RIKU(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE) 7ORDERさんは1月に日本武道館でのワンマンライブを成功させましたよね(参照:7ORDERの1stツアー「WE ARE ONE」終幕、7人の前に広がっていた夢の続き)。その瞬間はもちろん、それ以外でも自分たちの活動の中で達成感のあった瞬間を教えてください。

阿部顕嵐(7ORDER) 自分たちが作った曲を武道館で初披露した瞬間は達成感がありましたね。作詞をしたり、何カ月もかけて作った曲を、お客さんに直接受け取ってもらえた瞬間は感慨深かったです。

RIKU それは確かに万感の思いがありますね。僕らの仕事は具体的なゴールや成功の形がないから、自分の理想通りにいかないと自己嫌悪に陥ることも多いと思うんですよ。だからこそ自分の現状を俯瞰で見て認めてあげることが大事だと僕は思っているんですが、顕嵐くんの場合は自分たちの曲がファンの皆さんに届いた瞬間が“認められた”ときになるんですね。顕嵐くんたちは具体的な成果を感じられる場所を自分たちで作っているから本当にすごいなと思います。僕らTHE RAMPAGEはスタッフさんたちのサポートありきで活動している部分が大きいので。

阿部 いやいや、僕たちも似たような感じですよ。お客さんがいてくれてやっと「自分がここにいていいんだ」と思えるのはどのアーティストもきっと一緒ですね。

RIKU ファンの皆さんあっての自分たちというのはすごく思いますね。顕嵐くんたちは武道館でのライブを成功させて新しい目標は見えてきましたか?

阿部 3年以内に達成したいのは東京ドームでの単独公演ですね。今はその目標に向かってがんばっています。

RIKU ざっくりと「いつかドームの舞台に立ちたい」と言うのではなく、いつまでに達成しようと具体的な期限を定めているんですね。

阿部 自分たちにプレッシャーをかけるのが好きなんですよ。

RIKU わかるなあ。THE RAMPAGEも実は3年以内にフルキャパの東京ドーム公演をやるのが夢なんです。そのために16人で決めた活動理念を胸に、それぞれががんばっています。

120%の力で見せる“腹八分目”

RIKU 僕は歌って踊って表現することしかできないと思っているから、ステージにいるときに一番生きているなと実感するんです。顕嵐くんにとってステージはどんな場所ですか?

阿部 僕もステージは自分が生きてると感じる場所でもあるし、応援してくれてるファンへの恩返しの場だとも思っていますね。グループとしてはお客さんの希望に寄り添いつつ、期待されているものだけをやるのではなく、いい意味で裏切りたいなって。僕が理想とするのは“腹八分目”で、もっと観に行きたいと思ってもらえるライブなんです。旅行とかもちょっと足りないぐらいがまた来たいなと思うじゃないですか。そういうことを意識してパフォーマンスしていますね。だからセトリもそうやって組んだり、アイドルっぽい曲はあえてバンドアレンジで披露して「あ、今回はこういう感じか」と思わせたいなと。変化球を投げるのは好きですね。そのバランスを考えています。

RIKU “腹八分目”という発想は僕らになかったですが、本番6割って言いますし、そういう考え方もありますよね。決して安くはないチケットを買って来てくれる人には、期待していたものの120%をお見せして大満足して帰ってもらいたいなと思ってTHE RAMPAGEはライブをしているんですけど、その考え方も取り入れてみたいです。

阿部 “腹八分目”とは言いつつ、もちろん僕らも120%のパワーをそこに込めているんです。「また来てもらえるように」という部分は7ORDERとTHE RAMPAGEさんで同じだと思いますね。

実力でねじ伏せられたら一番カッコいい

RIKU THE RAMPAGEは人数が16人と多いので、映像やトラックを作れるメンバーもいれば、ファッションに強いメンバーがツアーで着るジャージをプロデュースすることもあって。もちろんサポートありきでやっていることですけど、THE RAMPAGEで会社を作れるんじゃないかなっていうくらいメンバーの活動がマルチになってきたんです。かねがねEXILE TRIBEという名前におんぶにだっこにならないように自立したいと思っていたんですが、それがやっと形になりつつあって、この数年で蓄えてきたものが発揮できている実感があって。もっと自分たちらしさを確立できたら、EXILEさんとGLAYさんがやったような同世代コラボを7ORDERさんと一緒にしたいと思いました。

阿部 コラボするなら中途半端じゃなくて全力でやりたいですね。

RIKU どうせやるならお互いのファンが驚くようなコラボがしたいよね。チームは違うけど、同じような野心を持っているグループ同士だからきっといいケミストリーが生まれると思う。そのためにはしっかり地位を確立しなきゃいけないねって、一緒にごはんを食べたときも話していたよね。

阿部 そうですね。僕ら7ORDERの場合はダンスボーカルグループであり、バンド形態でのパフォーマンスもあり、個々で役者業があったりするので、それぞれの場所でしっかり認められることがその第一歩なんじゃないかなと思っていて。いろんなことをやっているし、ルックスで売ってる部分もあるから全部中途半端なんだろうと思われがちなので、パフォーマンスで見返したいんです。

RIKU わかるなあ。「パフォーマンスを1回観てみ?」っていつも思いますし、そういうふうに堂々と言える自分でいられるように僕も日々努力しています。パフォーマンス主義、実力主義なところが僕と顕嵐くんでは共通していますね。

阿部 本気を感じてもらいたいんですよね。これからもお芝居や映像、もちろんテレビも出ていきたいと思っていますし、そこで知ってくれた人がパフォーマンスを観て本物だと思ってくれることが目標です。

RIKU 「中途半端」もそうですけど、アーティスト活動以外にいろいろやっていると、いろんなご意見をいただくじゃないですか。でも興味がなかったら何も言わないと思うんですよ。だから僕はそれもポジティブに変換して「あれ、気にかけてくれてるんだ?」と思うようにしていて。そういう人たちにこそパフォーマンスを観てもらって、実力を見せたい。実力でねじ伏せられたら、それが一番カッコいいじゃないですか。

7ORDERとTHE RAMPAGEの共通項

RIKU 顕嵐くんの個人的な目標はありますか?

阿部 個人としては、ずっとこの世界で生きてきたからこそ、誰かのようになるのではなく、阿部顕嵐像を確立したいと思っています。僕が目指しているのは、替えがきかない存在なんですよ。阿部顕嵐じゃないといけない意味を作っていきたい。グループの目標としても言えることですけど。

RIKU 僕は日本のマイケル・ジャクソンになりたいんです。歌えなくなったら生きている意味がないと思ってるぐらい、僕には歌しかないので、その道のスーパースターになってそのまま死にたい。でもどうやら僕はなかなか死ねなさそうなんですよね(笑)。

阿部 どういうことですか?

RIKU 学生時代に全治3カ月って言われた骨折が1カ月で治ったり、片肺が壊れたのに手術から1週間で復活したり、今まで生きてきて生命力の強さを感じる瞬間がたくさんあったんですよ。

阿部 全治3カ月の怪我が1カ月で治るって相当ですね(笑)。

RIKU サッカーをしていて、右肩から地面にガンと落ちて肩の骨を折ってしまったんです。手術してからギブスをして生活するのが嫌すぎて、毎日牛乳を2リットル飲んでいたら、1カ月後の定期検診で治っていて。そこでギブス外してボルトを抜いて完治という(笑)。

阿部 すごすぎる(笑)。片肺が壊れたというのもボーカリストとしてかなり大きな出来事ですよね。

RIKU それも学生の頃なんですけど、手術してからしばらく入院していないといけなかったんです。でも1晩目で、個室で過ごすのが怖くて「無理!」と翌日無理やり退院させてもらって。自宅で療養して1週間で動けるようになりました。そういう肺の不調もあったんで、肺活量を鍛えるためにデビュー前から格闘技を習い始めたんですよね。

阿部 RIKUさんの生命力の強さがよくわかりました(笑)。

RIKU (笑)。話はそれましたけど、「RIKUみたいになりたい」と憧れて歌とダンスを始める子たちが出てくるような、アイコン的な存在になるのが僕の目標です。僕がそうなれば、THE RAMPAGEも大きくなれるだろうし、今活躍している人たちも僕らぐらいの年齢の頃にそういう気持ちで活動していたと思うので。

阿部 それぐらい野心は持っていたいですね。僕の座右の銘は、負けてるときも堂々として勝ってるときは淡々としろという意味の「失意泰然 得意淡然」なんです。その言葉はすごく大事にしたいと思っていて。

RIKU いい言葉! 野心は大事ですよね。とにかく負けたくないという強い気持ち。

阿部 僕も負けず嫌いなんでその気持ち、わかります。

RIKU じゃんけんですら負けたくないもん(笑)。それくらい負けず嫌い。

阿部 うんうん。勝つまでやりますよね。おみくじも大吉が出るまで引くし(笑)。

RIKU 何度負けても最後に勝てばいいし、負けを知っているほうが勝ったときの喜びを強く感じられると思うんですよね。HIROさんも「勝つまでやれば負けじゃない」って言っていました。今日じっくり話してみて、顕嵐くんは7ORDERのビジュアルや雰囲気からは想像もつかないくらい野心があって、その泥臭い感じがTHE RAMPAGEとも通ずるなあと思いました。

阿部 泥臭さみたいなことは、僕らもよく話し合います。

RIKU 7ORDERさんのライブに今度遊びに行かせてください。

阿部 僕らも行かせてほしいです!

RIKU お互いライブを観に行ったら、呼び込まれてステージにラフに上がってコラボできるような、そんな関係になれたらいいですね。

阿部 いやあ、そうなれたらいいですね。がんばります。楽しい対談ありがとうございました!

