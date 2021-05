8月20日から22日にかけて新潟・苗場スキー場で開催される「FUJI ROCK FESTIVAL '21」の出演アーティスト第2弾が発表された。

このたび出演がアナウンスされたのはmillennium parade、METAFIVE、坂本慎太郎、SiM、前野健太、くるり、Tempalay、NUMBER GIRL、indigo la End、Dachambo、tricot、秋山黄色、青葉市子、カルメン・マキ&OZ、GEZAN、秦基博、民謡クルセイダーズ、上原ひろみ ザ・ピアノ・クインテットら。また忌野清志郎 Rock'n'Roll FOREVERにゲストアーティストとしてUA、エセタイマーズ、奥田民生、GLIM SPANKY、甲本ヒロト、チバユウスケ、Char、MAN WITH A MISSIONのTokyo TanakaとJean-Ken Johnny、トータス松本(ウルフルズ)、YONCE(Suchmos)が参加することも明らかとなった。

FUJI ROCK FESTIVAL '21

2021年8月20日(金)新潟県 苗場スキー場

<出演者>

RADWIMPS / MAN WITH A MISSION / millennium parade / METAFIVE / 坂本慎太郎 / SiM / SUMMIT(PUNPEE、GAPPER、OMSB、MARIA、SIMI LAB、DyyPRIDE、BIM、VaVa、in-d、C.O.S.A.×KID FRESINO、BLYY、TWINKLE+) / THE BAWDIES / ドレスコーズ / H ZETTRIO / Kan Sano / KID FRESINO(BAND SET) / LITTLE CREATURES / 前野健太 / OKAMOTO'S / くるり / 5lack / Tempalay / TENDOUJI / 手嶌葵 / Vaundy / Yogee New Waves / yonige / スピンオフ四人囃子 feat. 根本要、西山毅 / KOTORI



2021年8月21日(土)新潟県 苗場スキー場

<出演者>

King Gnu / Cornelius / NUMBER GIRL / The Birthday / indigo la End / ROVO / AJICO / Char / Dachambo / DENIMS / envy / カネコアヤノ / KEMURI / Mega Shinnosuke / milet / 光風 & GREEN MASSIVE / MONOEYES / ReN / サンボマスター / SIRUP / The Ska Flames / THE SPELLBOUND / サニーデイ・サービス / tricot / THE ALEXX / 草田一駿



2021年8月22日(日)新潟県 苗場スキー場

<出演者>

電気グルーヴ / 平沢進+会人(EJIN) / 忌野清志郎 Rock'n'Roll FOREVER(with ROUTE 17 Rock''n''Roll ORCHESTRA feat. 仲井戸”CHABO”麗市 / UA、エセタイマーズ、奥田民生、GLIM SPANKY、甲本ヒロト、チバユウスケ、Char、Tokyo Tanaka、Jean-Ken Johnny、トータス松本、YONCE) / CHAI / OAU / 秋山黄色 / 青葉市子 / 4s4ki / Awesome City Club / BEGIN / THA BLUE HERB / カルメン・マキ&OZ / cero / GEZAN / 秦基博 / 羊文学 / 君島大空 合奏形態 / 民謡クルセイダーズ / MONO NO AWARE / 折坂悠太(重奏) / STUTS(Band set : 仰木亮彦、岩見継吾、吉良創太、TAIHEI) / TENDRE / 上原ひろみ ザ・ピアノ・クインテット / yonawo



and more