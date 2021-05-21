ポルトガルサッカー連盟（FPF）は20日、EURO2020に臨むポルトガル代表のメンバーを発表した。
招集された26名にはキャプテンでエースのFWクリスティアーノ・ロナウドをはじめ、MFブルーノ・フェルナンデス、DFルベン・ディアス、GKルイ・パトリシオら主力が順調に選ばれた。
また、22歳のFWペドロ・ゴンサウヴェスが大舞台で初招集を受けた。ゴンサウヴェスは今季のプリメイラ・リーガ（ポルトガル1部）で得点ランクトップの23ゴールを記録し、スポルティングを19年ぶりの優勝に導いた。
前回王者のポルトガルは、EURO2020に向けて5月27日から合宿を開始し、6月4日にスペイン代表と、同9日にイスラエル代表と親善試合を行う。大会は世界王者のフランス代表、ドイツ代表、ハンガリー代表と同組のグループFで、6月15日にハンガリーと、同19日にドイツと、同23日にフランスと対戦する。
■ポルトガル代表のEURO2020メンバー26名
▼GK
アントニー・ロペス（リヨン／フランス）
ルイ・パトリシオ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
ルイ・シルヴァ（グラナダ／スペイン）
▼DF
ジョアン・カンセロ（マンチェスター・C／イングランド）
ネルソン・セメド（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
ジョゼ・フォンテ（リール／フランス）
ペペ（ポルト）
ルベン・ディアス（マンチェスター・C／イングランド）
ヌーノ・メンデス（スポルティング）
ラファエル・ゲレイロ（ドルトムント／ドイツ）
▼MF
ダニーロ・ペレイラ（パリ・サンジェルマン／フランス）
ジョアン・パリーニャ（スポルティング）
ルベン・ネヴェス（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・U／イングランド）
ジョアン・モウティーニョ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
レナト・サンチェス（リール／フランス）
セルジオ・オリヴェイラ（ポルト）
ウィリアム・カルヴァーリョ（ベティス／スペイン）
▼FW
ペドロ・ゴンサウヴェス（スポルティング）
アンドレ・シルヴァ（フランクフルト／ドイツ）
ベルナルド・シルヴァ（マンチェスター・C／イングランド）
クリスティアーノ・ロナウド（ユヴェントス／イタリア）
ディオゴ・ジョッタ（リヴァプール／イングランド）
ゴンサロ・グエデス（バレンシア／スペイン）
ジョアン・フェリックス（アトレティコ・マドリード／スペイン）
ラファ・シウヴァ（ベンフィカ）