ポルトガルサッカー連盟（FPF）は20日、EURO2020に臨むポルトガル代表のメンバーを発表した。

招集された26名にはキャプテンでエースのFWクリスティアーノ・ロナウドをはじめ、MFブルーノ・フェルナンデス、DFルベン・ディアス、GKルイ・パトリシオら主力が順調に選ばれた。

また、22歳のFWペドロ・ゴンサウヴェスが大舞台で初招集を受けた。ゴンサウヴェスは今季のプリメイラ・リーガ（ポルトガル1部）で得点ランクトップの23ゴールを記録し、スポルティングを19年ぶりの優勝に導いた。

前回王者のポルトガルは、EURO2020に向けて5月27日から合宿を開始し、6月4日にスペイン代表と、同9日にイスラエル代表と親善試合を行う。大会は世界王者のフランス代表、ドイツ代表、ハンガリー代表と同組のグループFで、6月15日にハンガリーと、同19日にドイツと、同23日にフランスと対戦する。

■ポルトガル代表のEURO2020メンバー26名

▼GK

アントニー・ロペス（リヨン／フランス）

ルイ・パトリシオ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）

ルイ・シルヴァ（グラナダ／スペイン）

▼DF

ジョアン・カンセロ（マンチェスター・C／イングランド）

ネルソン・セメド（ウルヴァーハンプトン／イングランド）

ジョゼ・フォンテ（リール／フランス）

ペペ（ポルト）

ルベン・ディアス（マンチェスター・C／イングランド）

ヌーノ・メンデス（スポルティング）

ラファエル・ゲレイロ（ドルトムント／ドイツ）

▼MF

ダニーロ・ペレイラ（パリ・サンジェルマン／フランス）

ジョアン・パリーニャ（スポルティング）

ルベン・ネヴェス（ウルヴァーハンプトン／イングランド）

ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・U／イングランド）

ジョアン・モウティーニョ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）

レナト・サンチェス（リール／フランス）

セルジオ・オリヴェイラ（ポルト）

ウィリアム・カルヴァーリョ（ベティス／スペイン）

▼FW

ペドロ・ゴンサウヴェス（スポルティング）

アンドレ・シルヴァ（フランクフルト／ドイツ）

ベルナルド・シルヴァ（マンチェスター・C／イングランド）

クリスティアーノ・ロナウド（ユヴェントス／イタリア）

ディオゴ・ジョッタ（リヴァプール／イングランド）

ゴンサロ・グエデス（バレンシア／スペイン）

ジョアン・フェリックス（アトレティコ・マドリード／スペイン）

ラファ・シウヴァ（ベンフィカ）