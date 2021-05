和月伸宏原作による実写映画「るろうに剣心 最終章 The Final」のメイキング映像「『るろうに剣心 最終章 The Final』 Road To Kenshin~スペシャルエディション~」が公開された。

緋村剣心役を務める佐藤健のYouTube公式チャンネルで、これまでの「るろうに剣心」シリーズを振り返るメイキングとして公開されている「Road To Kenshin」。約17分の「~スペシャルエディション~」は現在公開中の「るろうに剣心 最終章 The Final」にフォーカスした内容となっており、2018年11月の赤べこでの神谷道場メンバーのクランクインの様子や、佐藤のトレーニング模様、剣心が瓦屋根を全力疾走する場面をはじめとしたアクションの撮影裏、剣心と新田真剣佑演じる雪代縁の戦いなどが収められている。

「るろうに剣心 最終章 The Final」では、原作最後のエピソードとなる「人誅篇」をベースに、縁との戦いを描写。6月4日には原作で剣心が過去を語る形で物語が進む「追憶篇」をベースに、十字傷の謎に迫るストーリーが展開される「るろうに剣心 最終章 The Beginning」が封切られる。

(c)和月伸宏/集英社 (c)2020 映画「るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning」製作委員会