『アズレン』シリアス1／8スケールで登場♪ 軽装Ver.も同時発売！

ホビー通販「あみあみ」にて、『アズールレーン シリアス 1/8スケール 完成品フィギュア(わんだらー)』が登場! 同時に『アズールレーン シリアス 軽装ver. 1/8スケール 完成品フィギュア』も発売中だ。



大人気スマホゲーム「アズールレーン」より、ダイドー級軽巡洋艦「シリアス」がスケールフィギュア化!



公式イラストの可愛らしく凛々しい表情、グラマラスな身体、ロイヤルメイド衣服や大剣など細部にわたりこだわった仕上がりの本商品。

緻密かつ圧巻のボリュームの艤装も完全再現されており、美しさと迫力を兼ね備えている。



『アズールレーン シリアス 1/8スケール 完成品フィギュア』は2022年1月下旬発売予定となっており、価格は2万5850円(税込)。

サイズは全高約225mmとなっている。

あみあみ限定特典として、シリアスのアクリルストラップがついてくる。



『アズールレーン シリアス 軽装ver. 1/8スケール 完成品フィギュア』は価格は1万5950円(税込)、発売は2022年1月下旬を予定している。

サイズは全高約225mm、こちらもあみあみ限定特典として、軽装ver.のアクリルストラップが付属する。



(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.