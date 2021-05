“しろくま”＆“とんかつ”がいちごの和菓子に☆食べるのもったいない♪

大人気キャラクター ”すみっコぐらし” をモチーフにした和菓子『食べマス すみっコぐらし いちごver.』が全国のファミリーマートのチルドデザートコーナーにて2021年5月25日より販売スタート! あまりの可愛さにいつまでも眺めていたくなっちゃいそう♪



食べられるマスコット「食べマス」に、サンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』の ”しろくま” と ”とんかつ” が、和菓子の練りきりになってやってきた!



さむがりでひとみしりの ”しろくま” と、あぶらっぽくてのこされちゃった ”とんかつ” が、チャーミングないちご姿に大変身。

”しろくま” は白いからだにいちごのヘタとパンツを、”とんかつ” は茶色のからだにいちごを持った姿で、どちらもつぶらな瞳ですみっこに佇んでいる様子を再現している。



中の餡は、しろくまはからだの色にぴったりのみるく味。

とんかつは口や鼻のように見える、顔のおにく1%の部分の色合いからいちごみるく味に。

和菓子ならではの繊細な味わいをお楽しみいただける。

また、味だけでなく見た目も楽しむことができ、思わず2個並べて写真に収めたくなるフォトジェニックなお菓子だ。



価格は各398円(税込)で、販売は全国のファミリーマートのチルドデザートコーナーにて行われる。

数量限定なので出会えたらぜひお手にとってみてはどうだろうか。



☆商品のイメージをみる(写真3点)>>>



(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.