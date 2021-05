藤井風のカバー集「HELP EVER HURT COVER」のストリーミング配信が本日5月20日にスタートした。

「HELP EVER HURT COVER」は藤井が2020年5月に発表した1stアルバム「HELP EVER HURT NEVER」の初回限定盤に特典として付属していたCDで、英語詞の楽曲のカバー11曲を収録。アルバム発売1周年を記念してCDが復刻リリースされたことに伴い、サブスクも解禁された。

藤井風「HELP EVER HURT COVER」収録曲

01. Close To You

02. Shape Of You

03. Back Stabbers

04. Alfie

05. Be Alright

06. Beat It

07. Don't Let Me Be Misunderstood

08. My Eyes Adored You

09. Shake It Off

10. Stronger Than Me

11. Time After Time