BiSHがMTVの人気アコースティックライブ企画「MTV Unplugged」に出演した。

「MTV Unplugged」は1989年にアメリカ・ニューヨークでスタートしたアコースティックライブ企画。日本版は2001年に制作が始まり、BiSHのライブはその40作目にあたる。BiSHはダンスを踊らずに着席して歌唱に徹し、アコースティックギター、ウッドベース、ドラム、ピアノ、ストリングスカルテットからなるバンドをバックにパフォーマンスを披露した。衣装はモヘアカーディガンにデニムパンツ、スニーカーというNirvanaのカート・コバーンを彷彿とさせるグランジスタイル。ステージはロウソクが立てられるなど、1993年収録のNirvanaによる歴史的な名演「MTV Unplugged」を思わせる雰囲気となっており、このステージには衣装から演出に至るまでBiSHからNirvanaへのリスペクトが込められている。

BiSHは「オーケストラ」「VOMiT SONG」「I'm waiting for my dawn」「SMACK baby SMACK」「リズム」「HiDE the BLUE」「BiSH-星が瞬く夜に-」などの数々をアコースティックアレンジで披露。またライブ後半にはNirvanaが「MTV Unplugged」でカバーしたデヴィッド・ボウイ「The Man Who Sold the World」をBiSHが再現する場面もあった。

MTVではこの公演の模様を6月12日(土)20:00よりオンエア。同時間にはHuluでも配信される。セントチヒロ・チッチは、「世界的に歴史のある『MTV Unplugged』に出演することができて本当に光栄です。BiSHが始まった時からニルヴァーナへの想いがあって、ニルヴァーナの『MTV Unplugged』を好きで見ていたので、出演するならオマージュをさせていただきたいなと思っていました。今回、ニルヴァーナが『MTV Unplugged』でカバーしたデヴィッド・ボウイの曲を披露させていただいたのですが、音楽の歴史が巡り巡って今に繋がっているような気がして、嬉しくてワクワクしながら歌うことができました。BiSHの楽曲の新たな魅力や、いつもとは違う私たちの生身の姿を皆さんに伝えられたらと思うので、楽しみにしていてください!」とコメントしている。

なおMTVの6月度「Artist of the Month」にBiSHが選ばれた。MTVでは「MTV Unplugged: BiSH」から「リズム」のライブ映像がヘビーローテーションされるほか、ミュージックビデオ特集や、2017年のライブ「BiSH NEVERMiND TOUR RELOADED THE FiNAL "REVOLUTiONS"」の模様がオンエアされる。

MTV「MTV Unplugged: BiSH」

放送日時:2021年6月12日(土)20:00~21:00

※Huluで同時配信

再放送:2021年6月24日(木)20:00~21:00ほか

特設サイト:https://www2.mtvjapan.com/event/unplugged/bish/

MTV「BiSH MUSIC VIDEO HISTORY」

放送日時:2021年6月12日(土)18:00~20:00

再放送:2021年6月24日(木)18:00~20:00

MTV「BiSH SOLO WORKS VideoSelects」

放送日時:6月4日(金)18:30~19:30

MTV「MTV LIVE: BiSH NEVERMiND TOUR RELOADED THE FiNAL "REVOLUTiONS"」

放送日時:2021年6月4日(金)19:30~20:30