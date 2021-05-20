日本サッカー協会（JFA）は20日、国際親善試合に臨むU－24日本代表のメンバーを発表した。
メンバーには久保建英や冨安健洋、三笘薫、田中碧、上田綺世らが招集。また、オーバーエイジ（OA）枠として吉田麻也と酒井宏樹、遠藤航の3名が招集されている。
U－24日本代表は6月5日に福岡／ベスト電器スタジアムでU－24ガーナ代表と、6月12日に愛知／豊田スタジアムでジャマイカ代表と対戦する予定となっている。
発表されたメンバー27名は以下の通り。
▼GK
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
沖悠哉（鹿島アントラーズ）
谷晃生（湘南ベルマーレ）
鈴木彩艶（浦和レッズ）
▼DF
吉田麻也（サンプドリア／イタリア）※オーバーエイジ（OA）
酒井宏樹（マルセイユ／フランス）※オーバーエイジ（OA）
町田浩樹（鹿島アントラーズ）
旗手怜央（川崎フロンターレ）
古賀太陽（柏レイソル）
冨安健洋（ボローニャ／イタリア）
橋岡大樹（シント・トロイデン／ベルギー）
菅原由勢（AZ／オランダ）
▼MF
遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）※オーバーエイジ（OA）
板倉滉（フローニンゲン／オランダ）
中山雄太（ズヴォレ／オランダ）
相馬勇紀（名古屋グランパス）
三好康児（アントワープ／ベルギー）
三笘薫（川崎フロンターレ）
遠藤渓太（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
堂安律（ビーレフェルト／ドイツ）
食野亮太郎（リオ・アヴェ／ポルトガル）
田中碧（川崎フロンターレ）
久保建英（ヘタフェ／スペイン）
▼FW
林大地（サガン鳥栖）
前田大然（横浜F・マリノス）
上田綺世（鹿島アントラーズ）
田川亨介（FC東京）