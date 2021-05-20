ASUS JAPANは、同社のグラフィックスカードが各種メディアによる表彰を受けたことを記念して、Twitterアカウントのフォロー・RTで電源ユニットがあたるTwitterキャンペーンと、指定のビデオカードと電源ユニットの同時購入でQuoカード5,000円分が先着20名にあたる同時購入キャンペーンを開催する。Twitterキャンペーンは5月23日の23時59分まで。同時購入キャンペーンは対象となる購入期間が5月1日～5月31日で、応募は6月15日まで。

この「3冠達成記念キャンペーン」は、DOS/V POWER REPORT 2021年春号、Game*SparkゲームPCアワード2020、GoogleショッピングギフトガイドTechie部門で同社のグラフィックスカードが受賞したことを記念して開催されるもの。

キャンペーンの詳細は下記のとおり。

Twitterキャンペーン

応募期間：2021年5月23日（日） 23時59分まで

応募方法：同社の運営する「Republic of Gamers」公式Twitterアカウントをフォローし、キャンペーンのツイートをリツイートすることで応募完了

「Republic of Gamers」公式Twitterアカウント https://twitter.com/ASUSROGJP

キャンペーンツイート https://twitter.com/ASUSROGJP/status/1394857385596841985

賞品：ROG-STRIX-1000W-GOLD

当選人数：抽選で3名

同時購入キャンペーン