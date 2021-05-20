ASUS JAPANは、同社のグラフィックスカードが各種メディアによる表彰を受けたことを記念して、Twitterアカウントのフォロー・RTで電源ユニットがあたるTwitterキャンペーンと、指定のビデオカードと電源ユニットの同時購入でQuoカード5,000円分が先着20名にあたる同時購入キャンペーンを開催する。Twitterキャンペーンは5月23日の23時59分まで。同時購入キャンペーンは対象となる購入期間が5月1日～5月31日で、応募は6月15日まで。
この「3冠達成記念キャンペーン」は、DOS/V POWER REPORT 2021年春号、Game*SparkゲームPCアワード2020、GoogleショッピングギフトガイドTechie部門で同社のグラフィックスカードが受賞したことを記念して開催されるもの。
キャンペーンの詳細は下記のとおり。
Twitterキャンペーン
- 応募期間：2021年5月23日（日） 23時59分まで
- 応募方法：同社の運営する「Republic of Gamers」公式Twitterアカウントをフォローし、キャンペーンのツイートをリツイートすることで応募完了
- 「Republic of Gamers」公式Twitterアカウント https://twitter.com/ASUSROGJP
- キャンペーンツイート https://twitter.com/ASUSROGJP/status/1394857385596841985
- 賞品：ROG-STRIX-1000W-GOLD
- 当選人数：抽選で3名
同時購入キャンペーン
- 対象製品購入期間：2021年5月1日（土）～5月31日（月）23時59分まで
- 応募期間：2021年6月15日（火）23時59分まで
- 応募方法：製品のシリアル番号、購入の証明となるレシート・領収書などの写真、製品本体・外箱に貼ってある製品シリアル番号の写真を用意して、応募フォームに登録・送信
- 応募フォーム：https://www.asus.com/jp/events/infoM/activity_3awardspurchasevga/
- 対象製品：【ビデオカード】NVIDIA Geforce RTX30シリーズ、【電源ユニット】ROG-STRIX-GOLD1000W／ROG-THOR850W／ROG-THOR1200W
- 賞品：QUOカード 5000円分
- 当選人数：先着応募20名