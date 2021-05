JリーグYBCルヴァンカップ・プレーオフステージの組み合わせが決定した。19日、Jリーグが公式サイトで伝えた。

19日に行われたグループステージ最終節の結果により、プレーオフステージに出場する8チームが決定。プレーオフステージでは、1位通過のチームと2位通過のチームがホーム&アウェイ方式の2試合を行い、プレーオフ勝者の4チームがプライムステージに進出する。

なお、プレーオフステージの組み合わせは、大会試合実施要項にてグループステージ1位のクラブをプレーオフステージ第2戦のホームクラブとすると定められている。しかし、スタジアム使用可能日等の事情により、Bグループ1位のFC東京がプレーオフステージ第2戦開催日にホームゲームを開催できないため、各クラブの開催可能日に応じて日程を決定した。

プレーオフステージの組み合わせは以下の通り。

■第1戦

▼6月2日(水)

19:00 清水エスパルス vs 鹿島アントラーズ (IAIスタジアム日本平)

▼6月5日(土)

14:00 FC東京 vs 湘南ベルマーレ(駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場)

▼6月6日(日)

13:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 横浜F・マリノス(札幌厚別公園競技場)

18:00 ヴィッセル神戸 vs 浦和レッズ(ノエビアスタジアム神戸)

■第2戦

▼6月6日(日)

15:00 鹿島アントラーズ vs 清水エスパルス(県立カシマサッカースタジアム)

▼6月13日(日)

17:00 横浜F・マリノス vs 北海道コンサドーレ札幌(ニッパツ三ツ沢球技場)

17:00 湘南ベルマーレ vs FC東京(レモンガススタジアム平塚)

18:00 浦和レッズ vs ヴィッセル神戸(浦和駒場スタジアム)