スコットランドサッカー協会は19日、EURO2020に臨むスコットランド代表のメンバーを発表した。

スコットランド代表のEURO出場は、1996年以来6大会ぶり。また、国際大会への出場は、FIFAワールドカップ フランス1998以来、実に23年ぶりとなる。プレーオフを勝ち上がって進出を決めたEURO2020ではグループDとなり、6月14日にチェコ代表、同18日にイングランド代表、同22日にクロアチア代表と対戦する。

スティーヴ・クラーク監督が選んだ26名のメンバーには、リヴァプールのDFアンドリュー・ロバートソンやアーセナルのDFキーラン・ティアニー、マンチェスター・UのMFスコット・マクトミネイらが順当に含まれた。また、チェルシーのMFビリー・ギルモア、セルティックのMFデイヴィッド・ターンブル、レンジャーズのDFネイサン・パターソンはA代表初招集となる。

スコットランド代表のメンバーは以下の通り。

▼GK

クレイグ・ゴードン（ハーツ）

デイヴィッド・マーシャル（ダービー／イングランド2部）

ジョン・マクラフリン（レンジャーズ）

▼DF

リアム・クーパー（リーズ／イングランド）

デクラン・ギャラガー（マザーウェル）

グラント・ハンリー（ノリッジ／イングランド2部）

ジャック・ヘンドリー（オーステンデ／ベルギー）※セルティックからのレンタル

スコット・マッケンナ（アバディーン）

スティーブン・オドネル（マザーウェル）

ネイサン・パターソン（レンジャーズ）

アンドリュー・ロバートソン（リヴァプール／イングランド）

キーラン・ティアニー（アーセナル／イングランド）

グレッグ・テイラー（セルティック）

▼MF

スチュアート・アームストロング（サウサンプトン／イングランド）

ビリー・ギルモア（チェルシー／イングランド）

ジョン・フレック（シェフィールド・U／イングランド）

カラム・マグレガー（セルティック）

スコット・マクトミネイ（マンチェスター・U／イングランド）

ジョン・マッギン（アストン・ヴィラ）

デイヴィッド・ターンブル（セルティック）

▼FW

チェ・アダムズ（サウサンプトン／イングランド）

ライアン・クリスティー（セルティック）

リンドン・ダイクス（QPR／イングランド2部）

ジェームズ・フォレスト（セルティック）

ライアン・フレイザー（ニューカッスル／イングランド）

ケヴィン・ニスベット（ハイバーニアン）