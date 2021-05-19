スコットランドサッカー協会は19日、EURO2020に臨むスコットランド代表のメンバーを発表した。
スコットランド代表のEURO出場は、1996年以来6大会ぶり。また、国際大会への出場は、FIFAワールドカップ フランス1998以来、実に23年ぶりとなる。プレーオフを勝ち上がって進出を決めたEURO2020ではグループDとなり、6月14日にチェコ代表、同18日にイングランド代表、同22日にクロアチア代表と対戦する。
スティーヴ・クラーク監督が選んだ26名のメンバーには、リヴァプールのDFアンドリュー・ロバートソンやアーセナルのDFキーラン・ティアニー、マンチェスター・UのMFスコット・マクトミネイらが順当に含まれた。また、チェルシーのMFビリー・ギルモア、セルティックのMFデイヴィッド・ターンブル、レンジャーズのDFネイサン・パターソンはA代表初招集となる。
スコットランド代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
クレイグ・ゴードン（ハーツ）
デイヴィッド・マーシャル（ダービー／イングランド2部）
ジョン・マクラフリン（レンジャーズ）
▼DF
リアム・クーパー（リーズ／イングランド）
デクラン・ギャラガー（マザーウェル）
グラント・ハンリー（ノリッジ／イングランド2部）
ジャック・ヘンドリー（オーステンデ／ベルギー）※セルティックからのレンタル
スコット・マッケンナ（アバディーン）
スティーブン・オドネル（マザーウェル）
ネイサン・パターソン（レンジャーズ）
アンドリュー・ロバートソン（リヴァプール／イングランド）
キーラン・ティアニー（アーセナル／イングランド）
グレッグ・テイラー（セルティック）
▼MF
スチュアート・アームストロング（サウサンプトン／イングランド）
ビリー・ギルモア（チェルシー／イングランド）
ジョン・フレック（シェフィールド・U／イングランド）
カラム・マグレガー（セルティック）
スコット・マクトミネイ（マンチェスター・U／イングランド）
ジョン・マッギン（アストン・ヴィラ）
デイヴィッド・ターンブル（セルティック）
▼FW
チェ・アダムズ（サウサンプトン／イングランド）
ライアン・クリスティー（セルティック）
リンドン・ダイクス（QPR／イングランド2部）
ジェームズ・フォレスト（セルティック）
ライアン・フレイザー（ニューカッスル／イングランド）
ケヴィン・ニスベット（ハイバーニアン）