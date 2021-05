布袋寅泰、活動40周年記念第一弾EP&映像作品のアートワーク公開

布袋寅泰が、2021年6月30日に同時発売するEP『Pegasus』とLIVE Blu-ray/DVD『40th ANNIVERSARY Live "Message From Budokan"』のアートワークを公開した。



新曲4曲が収録されたEP『Pegasus』は、表題曲「Pegasus」ほか、アコースティックで温かみのあるサウンドが印象的な「10年前の今日のこと」、坂本九の不朽の名曲「上を向いて歩こう」のギターインストゥルメンタルカバー、RIZINテーマソング「D.O.F. (Death or fight)」の4曲が収録される。アートワークは、タイトル通り、”ペガサス”をモチーフに翼を持つ青年が前に向かって手を差し出して今にも飛び立とうとしているという、布袋のアーティスト活動40周年のキャッチコピーである「とどけ。」というテーマにも通じるデザインとなっている。



関連記事:対BOØWYから対自分へ 1990年代前半の氷室京介を語る



一方、映像作品『40th ANNIVERSARY Live "Message From Budokan"』は、2021年1月30日と31日の2日間にわたって東京・日本武道館にて開催された40周年記念ライブを収録。情熱を感じさせる真紅のバックにモノクロ・ビジュアルの布袋のギター・パフォーマンスを配したシンプルながらも力強いアートワークになっている。





<リリース情報>







布袋寅泰

40th ANNIVESARY EP『Pegasus』



発売日:2021年6月30日(水)



【2枚組ライブCD付初回生産限定盤(3CD】

価格:3300円(税込)

【通常盤(CDのみ)】

価格1320円(税込)



=CD収録曲=

1. Pegasus

2. 10年前の今日のこと

3. 上を向いて歩こう(Instrumental)

4. D.O.F. (Death or fight)



=初回限定盤2枚組ライブCD収録曲=

40th ANNIVERSARY Live "Message from Budokan"



DISC 1: ~とどけ。Day1(Memories)~(2021年1月30日 東京・日本武道館)より

1. Dreamin

2. B・Blue

3. BE MY BABY

4. RAMBLING MAN

5. Marionette

6. DANCING IN THE PLEASURE LAND

7. WELCOME TO THE TWILIGHT

8. 1990

9. CMON EVERYBODY

10. WORKING MAN

11. TEENAGE EMOTION

12. NO. NEW YORK

13. ホンキー・トンキー・クレイジー

14. GOOD SAVAGE

15. 恋をとめないで

16. FLY INTO YOUR DREAM



DISC 2: ~とどけ。Day2(Adventures)~(2021年1月31日 東京・日本武道館)より

1. バンビーナ

2. さらば青春の光

3. RUSSIAN ROULETTE

4. YOU

5. GUITARHYTHM

6. PROMISE

7. LONELY★WILD

8. Dangerous feat. 吉井和哉

9. POISON

10. SURRENDER

11. MERRY-GO-ROUND

12. ヒトコト

13. GLORIOUS DAYS







布袋寅泰LIVE Blu-ray/DVD

『40th ANNIVERSARY Live "Message From Budokan"』



発売日:2021年6月30日(水)



【(メモリアルピック&フォトフレーム付完全数量限定盤)Blu-ray盤】

価格:14780円(税込)

【(メモリアルピック&フォトフレーム付完全数量限定盤)DVD盤】

価格:14280円(税込)

【(通常盤)Blu-ray盤】

価格11000円(税込)

【(通常盤)DVD盤】

価格:10500円(税込)



=収録曲=

■DISC-1

~とどけ。Day1(Memories)~

2021年1月30日 東京・日本武道館



Dreamin / B・Blue / BE MY BABY / RAMBLING MAN / Marionette / DANCING IN THE PLEASURE LAND / NO MORE LIES / SUPER-CALIFRAGILISTIC-EXPIARI-DOCIOUS / BAD FEELING / WELCOME TO THE TWILIGHT / 季節が君だけを変える / 1990 / MEMORY / HALF MOON / CMON EVERYBODY / WORKING MAN / TEENAGE EMOTION / NO. NEW YORK / ホンキー・トンキ-・クレイジー / GOOD SAVAGE / 恋をとめないで / FLY INTO YOUR DREAM



■DISC-2

~とどけ。Day2(Adventures)

2021年1月31日 東京・日本武道館



バンビーナ / さらば青春の光 / RUSSIAN ROULETTE / Battle Without Honor or Humanity / 8 BEATのシルエット / YOU / ラストシーン / Stereocaster / GUITARHYTHM / PROMISE / LONELY★WILD / METROPOLIS / スリル (with 吉井和哉) / Dangerous feat. 吉井和哉 / POISON / Give It To The Universe / DIVING WITH MY CAR / SURRENDER / MERRY-GO-ROUND / Thanks a Lot / ヒトコト / GLORIOUS DAYS



布袋寅泰official HP:http://www.hotei.com/