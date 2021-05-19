スウェーデンサッカー協会（SvFF）は18日、EURO2020に臨む26名のスウェーデン代表メンバーを発表した。
スウェーデン代表はポーランド代表、スロヴァキア代表、スペイン代表と同組のグループE。6月14日に第1節でスペインと、同18日に第2節でスロヴァキアと、同23日に第3節でポーランドと対戦する。
ヤンネ・アンデション監督が選んだメンバーには、マンチェスター・UのDFヴィクトル・リンデレフやライプツィヒのMFエミル・フォルスベリらが順当に含まれた。一方、ミランのFWズラタン・イブラヒモヴィッチは、事前の発表通り招集されず。今年3月に約5年ぶりとなる代表復帰を果たし、5大会連続となるEURO参戦が期待されていた39歳だったが、左ひざの負傷により無念のメンバー外となった。
スウェーデン代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
カール・ヨハン・ヨンソン（コペンハーゲン／デンマーク）
クリストファー・ノルフェルト（ゲンチレルビルリイ／トルコ）
ロビン・オルセン（エヴァートン／イングランド）
▼DF
ルドヴィク・アウグスティンソン（ブレーメン／ドイツ）
マルクス・ダニエルソン（大連プロ／中国）
アンドレアス・グランクヴィスト（ヘルシンボリ）
フィリップ・ヘランデル（レンジャーズ／スコットランド）
ポントゥス・ヤンソン（ブレントフォード／イングランド2部）
エミル・クラフト（ニューカッスル／イングランド）
ミカエル・ルスティグ（AIKソルナ）
ヴィクトル・リンデレフ（マンチェスター・U／イングランド）
マルティン・オルソン（ヘッケン）
▼MF＆FW
マルクス・ベリ（クラスノダール／ロシア）
イェンス・カユステ（ミッティラン／デンマーク）
ヴィクトル・クラエソン（クラスノダール／ロシア）
アルビン・エクダル（サンプドリア／イタリア）
エミル・フォルスベリ（ライプツィヒ／ドイツ）
アレクサンデル・イサク（レアル・ソシエダ／スペイン）
デヤン・クルゼフスキ（ユヴェントス／イタリア）
ヨーダン・ラーション（スパルタク・モスクワ／ロシア）
セバスティアン・ラーション（AIKソルナ）
クリストファー・オルソン（クラスノダール／ロシア）
ロビン・クアイソン（マインツ／ドイツ）
ケン・セマ（ワトフォード／イングランド2部）
マティアス・スバンベリ（ボローニャ／イタリア）
グスタフ・スヴェンソン（広州シティ／中国）