スウェーデンサッカー協会（SvFF）は18日、EURO2020に臨む26名のスウェーデン代表メンバーを発表した。

スウェーデン代表はポーランド代表、スロヴァキア代表、スペイン代表と同組のグループE。6月14日に第1節でスペインと、同18日に第2節でスロヴァキアと、同23日に第3節でポーランドと対戦する。

ヤンネ・アンデション監督が選んだメンバーには、マンチェスター・UのDFヴィクトル・リンデレフやライプツィヒのMFエミル・フォルスベリらが順当に含まれた。一方、ミランのFWズラタン・イブラヒモヴィッチは、事前の発表通り招集されず。今年3月に約5年ぶりとなる代表復帰を果たし、5大会連続となるEURO参戦が期待されていた39歳だったが、左ひざの負傷により無念のメンバー外となった。

スウェーデン代表のメンバーは以下の通り。

▼GK

カール・ヨハン・ヨンソン（コペンハーゲン／デンマーク）

クリストファー・ノルフェルト（ゲンチレルビルリイ／トルコ）

ロビン・オルセン（エヴァートン／イングランド）

▼DF

ルドヴィク・アウグスティンソン（ブレーメン／ドイツ）

マルクス・ダニエルソン（大連プロ／中国）

アンドレアス・グランクヴィスト（ヘルシンボリ）

フィリップ・ヘランデル（レンジャーズ／スコットランド）

ポントゥス・ヤンソン（ブレントフォード／イングランド2部）

エミル・クラフト（ニューカッスル／イングランド）

ミカエル・ルスティグ（AIKソルナ）

ヴィクトル・リンデレフ（マンチェスター・U／イングランド）

マルティン・オルソン（ヘッケン）

▼MF＆FW

マルクス・ベリ（クラスノダール／ロシア）

イェンス・カユステ（ミッティラン／デンマーク）

ヴィクトル・クラエソン（クラスノダール／ロシア）

アルビン・エクダル（サンプドリア／イタリア）

エミル・フォルスベリ（ライプツィヒ／ドイツ）

アレクサンデル・イサク（レアル・ソシエダ／スペイン）

デヤン・クルゼフスキ（ユヴェントス／イタリア）

ヨーダン・ラーション（スパルタク・モスクワ／ロシア）

セバスティアン・ラーション（AIKソルナ）

クリストファー・オルソン（クラスノダール／ロシア）

ロビン・クアイソン（マインツ／ドイツ）

ケン・セマ（ワトフォード／イングランド2部）

マティアス・スバンベリ（ボローニャ／イタリア）

グスタフ・スヴェンソン（広州シティ／中国）