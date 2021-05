かわいい『ちびゴジラ』グッズ続々登場！ 予約受付中♪

キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーションは、『ちびゴジラ』グッズの予約販売を開始した。



”ちびゴジラ” は、ゴジラ生誕65周年となる2019年にあわせて誕生したこども向けキャラクターで、JR東日本「Suicaのペンギン」や千葉のマスコット「チーバくん」でおなじみの絵本作家・イラストレーターのさかざきちはるによって生み出された。

2018年に講談社より出版された絵本『がんばれちびゴジラ』は、発売された翌月には早くも重版が決定するなど高い注目を浴びている。現在は新しいなかま ”ちびモスラ” や ”ちびギドラ” なども加わり、ますます ”ちびゴジラ” ワールドが広がっている。



この度登場する『ちびゴジラ』のグッズは、レザーバッジやアクリルキーホルダー、パスケースなど6商品。ちびゴジラやちびモスラなど、お馴染みのキャラクターたちを持ち歩いて楽しめる商品が取り揃えられている。



商品の予約期間は、2021年6月7日(月)23:59まで。2021年6月下旬予定出荷予定だ。



TM & (C) TOHO CO., LTD. Designed by Chiharu Sakazaki