日本における欧州車ブームを牽引した、ワールドスタンダード｜1991年式 フォルクスワーゲン ゴルフ GTI 16V　Vol.1｜ハチマルユーロ

【1991年式 フォルクスワーゲン ゴルフ GTI 16V Vol.1】



日本における欧州車ブームにあって、とても重要な役割を果たしたのがゴルフⅡ。

デビューは30年以上前にもなるが、いまだに熱狂的なファンが多いのも事実。

その要因は、高い基本性能とホットモデル「GTI」の存在があるからに違いない。







世界のベンチマークとされるワールドスタンダード、フォルクスワーゲン・ゴルフ。昨年本国で7代目がデビューし、世界各国で注目を集めているが、初代がデビューしたのは1974年。すでに40年弱という歴史を誇る、ロングセラーモデルだ。



シンプルだが飽きのこないスタイリングのリアビューや、GTI16V専用の装備のルーフアンテナなど【写真7枚】









Vol.2、Vol.3に続く







1991年式 フォルクスワーゲン ゴルフ GTI 16V（19PL）

SPECIFICATIONS 主要諸元

全長×全幅×全高（㎜） 4050×1680×1430 （全高はアンテナ含む）

ホイールベース（㎜） 2475

トレッド前/後（㎜） 1430/1425

車両重量（㎏） 1060

エンジン型式 PL型

エンジン種類 直列4気筒DOHC

総排気量（cc） 1780

ボア×ストローク（㎜） 81.0×86.4

圧縮比 10.0：1

最高出力（ps/rpm） 125/5800

最大トルク（㎏-m/rpm） 17.1/4250

変速比 1速 3.455/2速 2.118/3速 1.444/4速 1.129/5速 0.912/後退 3.167

最終減速比 3.667

ステアリング ラック＆ピニオン

サスペンション ストラット/トレーリングアーム

ブレーキ前/後 ベンチレーテッドディスク/ディスク

タイヤ 185/60R14（前後とも）

発売当時価格 330万円