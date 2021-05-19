日本における欧州車ブームを牽引した、ワールドスタンダード｜1991年式 フォルクスワーゲン ゴルフ GTI 16V　Vol.1｜ハチマルユーロ

【1991年式 フォルクスワーゲン ゴルフ GTI 16V Vol.1】
日本における欧州車ブームにあって、とても重要な役割を果たしたのがゴルフⅡ。
デビューは30年以上前にもなるが、いまだに熱狂的なファンが多いのも事実。
その要因は、高い基本性能とホットモデル「GTI」の存在があるからに違いない。
世界のベンチマークとされるワールドスタンダード、フォルクスワーゲン・ゴルフ。昨年本国で7代目がデビューし、世界各国で注目を集めているが、初代がデビューしたのは1974年。すでに40年弱という歴史を誇る、ロングセラーモデルだ。
シンプルだが飽きのこないスタイリングのリアビューや、GTI16V専用の装備のルーフアンテナなど【写真7枚】
Vol.2、Vol.3に続く
1991年式 フォルクスワーゲン ゴルフ GTI 16V（19PL）
SPECIFICATIONS 主要諸元
全長×全幅×全高（㎜） 4050×1680×1430 （全高はアンテナ含む）
ホイールベース（㎜） 2475
トレッド前/後（㎜） 1430/1425
車両重量（㎏） 1060
エンジン型式 PL型
エンジン種類 直列4気筒DOHC
総排気量（cc） 1780
ボア×ストローク（㎜） 81.0×86.4
圧縮比 10.0：1
最高出力（ps/rpm） 125/5800
最大トルク（㎏-m/rpm） 17.1/4250
変速比 1速 3.455/2速 2.118/3速 1.444/4速 1.129/5速 0.912/後退 3.167
最終減速比 3.667
ステアリング ラック＆ピニオン
サスペンション ストラット/トレーリングアーム
ブレーキ前/後 ベンチレーテッドディスク/ディスク
タイヤ 185/60R14（前後とも）
発売当時価格 330万円
【1991年式 フォルクスワーゲン ゴルフ GTI 16V Vol.1】