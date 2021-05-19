ザ・クロマニヨンズ、公式YouTubeでライブ映像初公開

ザ・クロマニヨンズが、2021年5月19日にライブ映像をザ・クロマニヨンズOfficial YouTube Channelにて公開した。



ザ・クロマニヨンズがライブ映像を公式YouTubeで公開するのは初となる。公開する動画は、6月30日に発売される映像作品『ザ・クロマニヨンズ ライブ！MUD SHAKES 2021』のダイジェスト映像。2月20日に東京ガーデンシアターにて開催した「ザ・クロマニヨンズ MUD SHAKES 2021」の様子が収録されている。



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また、全国各地のライブハウスにて、クロマニヨンズのライブ映像を爆音で楽しめるイベント「ザ・クロマニヨンズ ライブ！MUD SHAKES 2021 爆音上映会」は、新たに熊本と沖縄での上映も追加され、全国25ヶ所にて開催が決定した。詳細は以下より。





＜イベント情報＞



「ザ・クロマニヨンズ ライブ！MUD SHAKES 2021 爆音上映会」



日程情報

・2021年6月18日(金）

群馬県 高崎club FLEEZ 18:00/18:30

長野県 長野CLUB JUNK BOX 18:30/19:00

愛媛県 松山サロンキティ 18:00/18:30



・2021年6月19日(土)

北海道 BESSIE HALL 14:30/15:00・17:30/18:00

秋田県 秋田Club SWINDLE 16:00/16:30・19:00/19:30

福島県 郡山 HIP SHOT JAPAN 18:00/18:30

滋賀県 滋賀 U☆STONE 15:30/16:00



・2021年6月20日(日)

青森県 青森Quarter 16:00/16:30

岩手県 KLUB COUNTER ACTION 宮古 17:30/18:00

山梨県 甲府CONVICTION 14:40/15:00・17:10/17:30

和歌山県 和歌山SHELTER 15:30/16:00

鹿児島県 鹿児島 CAPARVOホール 12:30/13:00・16:30/17:00

沖縄県 ミュージックタウン音市場 13:30/14:00・17:30/18:00



・2021年6月23日(水）

大阪府 なんばHatch 17:45/18:30



・2021年6月25日(金)

鳥取県 米子laughs 19:00/19:30

岡山県 岡山CRAZYMAMA KINGDOM 18:00/18:30

山口県 周南RISING HALL 18:00/18:30

高知県 高知X-pt. 18:00/18:30



・2021年6月26日(土)

福島県 club SONIC iwaki 18:30/19:00

広島県 広島クラブクアトロ 13:30/14:00・18:00/18:30

徳島県 徳島club GRINDHOUSE 18:00/18:30

佐賀県 佐賀GEILS 13:30/14:00・17:30/18:00



・2021年6月27日(日)

静岡県 Live House浜松 窓枠 13:00/13:30・16:30/17:00

愛知県 ボトムライン 13:00/13:30・16:30/17:00

広島県 広島クラブクアトロ 13:30/14:00・16:30/17:00

熊本県 熊本B.9 V1 12:30/13:00・16:30/17:00



チケット情報

前売り：1500円（ドリンク別）：当日1800円（ドリンク別）

※未就学児童入場不可

参加者全員に2月20日「ザ・クロマニヨンズ MUD SHAKES 2021」公演ライブのスタッフ用ラミネートパスをプレゼント！

ライブグッズ（ザ･クロマニヨンズ MUD SHAKES 2021)を会場にて販売

6月30日発売 LIVE DVD「ザ・クロマニヨンズ ライブ！MUD SHAKES 2021」当日会場限定予約特典：A5 クリアファイル

各会場のガイドラインに沿った新型コロナウイルス感染予防対策にて開催致します

※今回の上映内容はDVD（DISC1）収録の「ザ・クロマニヨンズ MUD SHAKES 2021」になります(上映時間 約82分)。



＜リリース情報＞



ザ・クロマニヨンズ

『ザ・クロマニヨンズ ライブ！MUD SHAKES 2021』



発売日：2021年6月30日（水）

初回生産限定盤：6500円（税込）

付属内容：DVD＋リストバンド＆缶バッジ2個＋メンバー使用モデル同型ピック2個付

通常盤：5500円（税込）



＝DISC1収録内容＝

「ザ・クロマニヨンズ MUD SHAKES 2021」

1.VIVA! 自由‼

2.暴動チャイル(BO CHILE)

3.浅葱色

4.新オオカミロック

5.カーセイダーZ

6.ドンパンロック

7.クレーンゲーム

8.生きる

9.ペテン師ロック

10.妖怪山エレキ

11.メタリックサマー

12.空き家

13.新人

14.ふみきりうどん

15.東京ブキズキ

16.エルビス(仮)

17.どん底

18.突撃ロック

19.タリホー

20.かまわないでくださいブルース

21.エイトビート

22.ギリギリガガンガン

23.ナンバーワン野郎！



＝DISC2収録内容＝

「ザ・クロマニヨンズ MUD SHAKES 全曲配信ライブ」

1.VIVA! 自由!!

2.暴動チャイル(BO CHILE)

3.浅葱色

4.新オオカミロック

5.カーセイダーZ

6.ドンパンロック

7.妖怪山エレキ

8.メタリックサマー

9.空き家

10.新人

11.ふみきりうどん

12.かまわないでくださいブルース

13.東京ブキズキ

14.クロマニヨン・ストンプ