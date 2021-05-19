チャン・グンソク、約4年半ぶりとなるシングル先行配信決

チャン・グンソクが、2021年5月26日にリリースするシングル『Emotion』からタイトル曲の「Emotion」を5月19日に先行配信開始する。
今回の先行配信を記念して、LINE MUSICでは再生キャンペーンを実施。5月19日の配信以降～5月26日23:59までに、たくさん聴いた人の中から抽選で10名に「”あなたのお名前入り”セルフィー画像」を、さらに応募した人全員に「チャン・グンソクからのスペシャル・メッセージ動画」がプレゼントされる。
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また、iTunesでも Pre-Orderキャンペーンがスタートする。5月19日の配信以降～5月25日23:59までに「Emotion」をiTunesで予約注文していただいた人全員に「Emotion」オリジナル壁紙」をプレゼント。更に、応募者の中から抽選で10名に「直筆サイン入りポスター」がプレゼントされる。キャンペーン詳細に関してはオフィシャルサイトにて。
＜リリース情報＞
チャン・グンソク
最新シングル『Emotion』
発売日：2021年5月26日（水）
【初回限定盤A（CD＋DVD）】1980円（税込）
DVD：「Emotion」Music Video
【初回限定盤B（CD＋DVD）】1980円（税込）
DVD：「Emotion」 Music Video Making
【初回限定盤C（CD＋BOOK）】1980円（税込）
写真収録32Pブックレット
【通常盤（CDのみ）】1320円（税込）
＝CD収録内容＝※初回限定盤A〜C/通常盤 共通
1. Emotion
2. Mirage
3. Star
【FANCLUB限定盤（CD＋GOODS）】3850円（税込）
＝CD収録内容＝
1. Emotion
2. Mirage
3. Star
4. Star（韓国語ver.）
5. Emotion（Instrumental）
6. Mirage（Instrumental）
7. Star（Instrumental）
8. JKS presents HOME RADIO（番外編）
「Emotion」先行配信
配信日：2021年5月19日（水）
https://lnk.to/JKSemotion
チャン・グンソクジャパンオフィシャルサイト：https://www.jang-keunsuk.jp/
チャン・グンソクが、2021年5月26日にリリースするシングル『Emotion』からタイトル曲の「Emotion」を5月19日に先行配信開始する。