チャン・グンソク、約4年半ぶりとなるシングル先行配信決

チャン・グンソクが、2021年5月26日にリリースするシングル『Emotion』からタイトル曲の「Emotion」を5月19日に先行配信開始する。



今回の先行配信を記念して、LINE MUSICでは再生キャンペーンを実施。5月19日の配信以降～5月26日23:59までに、たくさん聴いた人の中から抽選で10名に「”あなたのお名前入り”セルフィー画像」を、さらに応募した人全員に「チャン・グンソクからのスペシャル・メッセージ動画」がプレゼントされる。



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また、iTunesでも Pre-Orderキャンペーンがスタートする。5月19日の配信以降～5月25日23:59までに「Emotion」をiTunesで予約注文していただいた人全員に「Emotion」オリジナル壁紙」をプレゼント。更に、応募者の中から抽選で10名に「直筆サイン入りポスター」がプレゼントされる。キャンペーン詳細に関してはオフィシャルサイトにて。





＜リリース情報＞



チャン・グンソク

最新シングル『Emotion』



発売日：2021年5月26日（水）

【初回限定盤A（CD＋DVD）】1980円（税込）

DVD：「Emotion」Music Video

【初回限定盤B（CD＋DVD）】1980円（税込）

DVD：「Emotion」 Music Video Making

【初回限定盤C（CD＋BOOK）】1980円（税込）

写真収録32Pブックレット

【通常盤（CDのみ）】1320円（税込）

＝CD収録内容＝※初回限定盤A〜C/通常盤 共通

1. Emotion

2. Mirage

3. Star



【FANCLUB限定盤（CD＋GOODS）】3850円（税込）

＝CD収録内容＝

1. Emotion

2. Mirage

3. Star

4. Star（韓国語ver.）

5. Emotion（Instrumental）

6. Mirage（Instrumental）

7. Star（Instrumental）

8. JKS presents HOME RADIO（番外編）



「Emotion」先行配信

配信日：2021年5月19日（水）

https://lnk.to/JKSemotion



チャン・グンソクジャパンオフィシャルサイト：https://www.jang-keunsuk.jp/



