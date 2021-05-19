L'Arc-en-Cielが2012年5月31日（現地時間）にアメリカ・ハワイにて開催したライブの模様が、5月23日（日）20:00よりWOWOWで放送される。この放送に先駆け、同公演のダイジェスト映像がWOWOW特設サイトで公開された。
このライブはL'Arc-en-Cielの結成20周年イヤーのラストを締めくくる公演として行われ、開催当日の5月31日はホノルル市の「L'Arc-en-Cielの日」に制定された。今回のダイジェストではライブで披露された楽曲の中から「Caress of Venus」「HONEY」「X X X」「MY HEART DRAWS A DREAM」「Link」「虹」がダイジェストで楽しめる。
WOWOWプライム「L'Arc-en-Ciel『20th L'Anniversary Year Live in Hawaii』May 31, 2012 Waikiki Shell」
2021年5月23日（日）20:00～22:00
＜放送楽曲＞
・Caress of Venus
・HONEY
・flower
・叙情詩
・花葬
・X X X
・DRINK IT DOWN
・MY HEART DRAWS A DREAM
・Driver's High
・Link
・虹
・Bye Bye
ほか