L'Arc-en-Cielが2012年5月31日(現地時間)にアメリカ・ハワイにて開催したライブの模様が、5月23日(日)20:00よりWOWOWで放送される。この放送に先駆け、同公演のダイジェスト映像がWOWOW特設サイトで公開された。

このライブはL'Arc-en-Cielの結成20周年イヤーのラストを締めくくる公演として行われ、開催当日の5月31日はホノルル市の「L'Arc-en-Cielの日」に制定された。今回のダイジェストではライブで披露された楽曲の中から「Caress of Venus」「HONEY」「X X X」「MY HEART DRAWS A DREAM」「Link」「虹」がダイジェストで楽しめる。

WOWOWプライム「L'Arc-en-Ciel『20th L'Anniversary Year Live in Hawaii』May 31, 2012 Waikiki Shell」

2021年5月23日(日)20:00~22:00

<放送楽曲>

・Caress of Venus

・HONEY

・flower

・叙情詩

・花葬

・X X X

・DRINK IT DOWN

・MY HEART DRAWS A DREAM

・Driver's High

・Link

・虹

・Bye Bye

ほか