デトロイト・タイガースのスペンサー・ターンブル投手が18日(日本時間19日)、敵地でのシアトル・マリナーズ戦に先発登板。メジャー4年目を迎えた右腕が、同試合で無安打無得点試合(ノーヒットノーラン)を達成した。









最後の打者をこの日9個目の三振に打ち取り、味方野手陣と喜びを分かち合った。



この日のターンブルは、マリナーズ打線に対し、8回まで無安打1四球の完璧な投球内容。大記録がかかった9回のマウンドへと向かった。



先頭打者には四球を与えたが、後続を打ち取り2死。最後は2番ミッチ・ハニガー外野手を94.7マイル(約152キロ)のフォーシームで三球三振に抑えた。ターンブルは9回(117球を投げきり、被安打0、与四死球2、奪三振9、失点0の快投を披露し、偉業を成し遂げた。



MLBのノーヒットノーランは、4月9日(同10日)にサンディエゴ・パドレスのジョー・マスグローブ投手、15日(同16日)にシカゴ・ホワイトソックスのカルロス・ロドン投手、5月5日(同6日)にボルティモア・オリオールズのジョン・ミーンズ投手、7日(同8日)にシンシナティ・レッズのウェイド・マイリー投手が達成して以来、今季5度目の快挙となった。









【動画】ターンブルが今季5人目のノーヒットノーラン達成!



MLBの公式Twitterより



. has thrown the first no-hitter since Justin Verlander in 2011. 🔥

— MLB (@MLB)