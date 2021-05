『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』×「SIGG」コラボボトルで夏も快適♪

アルマビアンカのオリジナルグッズを展開する通販サイト「ARMA BIANCA」にて『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』と「SIGG」のコラボアイテムの受注が開始された。



今回登場するアイテムは、『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』と「SIGG」のコラボのトラベラーボトル。



SIGG(シグ)とは、1908年にスイスで創設された金属加工の専門メーカー。

現在はボトルの専門メーカーとして、スイスの自社工場で生産・管理を行い、丈夫で衛生面に優れた性能と品質により高い評価を得ている。



そんなハイクオリティなボトルメーカーとコラボした本商品は、「ARGONAVIS」の文字とバンドのアイコンマークを合わせてレイアウトしたデザインに仕上げられたアイテムで、素材は良質なアルミプレートで軽量で丈夫、持ち運びに優れている。



内側は匂いのつきにくい特殊なコーティングが施されており、イベントやアウトドア、スポーツなどのアクティブな日から日常使いまで、様々なシーンで活躍しそうだ。



徐々に暑くなってくる季節を迎えるにあたって、マイボトルで飲み物を持ち歩けば節約にもなりそう♪

シンプルでスタイリッシュなデザインでファッション性が高いところもうれしいポイントだ。



サイズは(約)直径7cm×縦21.5cm、内容量は0.6L。

価格は5478円(税込)となっている。



