Vチューバー覇権を狙う⁉ポン＆チャオの野望インタビュー！（前編）

キズナアイや電脳少女シロなどのレジェンド級から、新進気鋭のホロライブ系まで百花繚乱のVチューバー界。その中で、アニメ制作会社「ブリッジ」発のVチューバーとしてトップを目指しているのがポン&チャオだ。WOWOWプラスで毎週水曜日にレギュラー番組『PQB』を持っている、赤丸急上昇の二人の野望とは⁉



――自己紹介をお願いします。



ポン ワタクシ、名前はポン・ミラージュと申します! アニメーション制作会社のブリッジで働いています! 趣味は貯金です!



チャオ 続きまして、チャオです。2歳の女狐なのです。おもに穀潰しをしているのです。趣味はゲームです。よろしくおねがいします。



二人 おねがいします。



――ほかのVチューバーとの違いについて教えてください。



ポン 他のVチューバーとは違うところ! やっぱりアニメ制作会社のVチューバーなので、普段のYouTubeもちゃんとアニメっぽいことを……。



チャオ やってましたか?



ポン やってない。クイズしてばっかりじゃん(笑)。



チャオ あとは、ゲーム実況やったり。チャレンジ企画やったり。生配信もたまにやって。



ポン アニメ制作会社のVチューバーとして、たま〜にアニメを作ってみようってのもあったよね。



チャオ たしかにね。絵コンテとか描いてみたりね。



ポン ただ私たち、壊滅的に絵が下手なんですけれどね(笑)。



チャオ あと、ブリッジに入りたい人にとってはすごくいい配信だと思うのです(笑)。



ポン 将来アニメーターになりたい人はぜひ! YouTubeをご覧ください。これからもうちょっとはね、アニメ制作の裏側をね。やっていきたいなっていう希望は持っています。



――どんな絵コンテを描かれたんですか?



チャオ WOWOWさんのアニメにも使ってもらったんですけど。



ポン ポンはですね、私たちが抱き合って階段から落ちると衣装が変わっていたよっていう、アレです。



チャオ よくあるアレですね(笑)。



ポン チャオさんは?



チャオ チャオは、えっと、寝違えたポンちゃんがいきなり出てきて、チャオが思い切りグッと直して、それの反動によって倒れて、逆側にポキっとなって「治った〜」っていう絵コンテなのです。



ポン 文字で伝わりますか(笑)?



チャオ スーパー面白ギャグ作品として放送されました。好評をいただきましたよ。



ポン はい。



チャオ 大好評でした。



――ちなみに監督や演出の方には何か言われましたか。



チャオ 「なんて面白いんだ、この二人が考える絵コンテは。素晴らしい!」と言っていただけました。



ポン 「こんなの観たことねえぞ」って。



チャオ 「プロの領域だ」と言われました。



――それはぜひ観てみたいですね。ちなみに、今後Vチューバーとしてやっていきたいことはありますか?



チャオ ゲームの大会に出てみたいのです。いろんなゲーム。今Vチューバーがこぞって出ている大会とかいろいろあるのです。



ポン ポンはですね、キャンギャルです! わたくしバイクに乗れるので、モーターショーとかバイクの展示会とかで際どい衣装を着てですね、私のナイスバディをこれでもかと皆さんに見せつけてやりたいと思っております。私の強みはですね、衣装を無限に作れるということです。



チャオ 確かにVチューバーって、衣装チェンジとかよくありますよね。



ポン 髪型のチェンジもすぐにできますので。



チャオ 確かに。



ポン そのへん、ぜひ。キャンペーンギャールとしてよろしくおねがいします。



――ちなみにチャオさんはゲーム大会に出たいということなんですけれど、具体的にお好きなゲームありますか。



チャオ 今ドハマリしてるのは『エイペックスレジェンズ』っていうSPFゲームなのです。すごい出たいのです。でも参加条件はフォロワー3万人の条件なので、今ちょっと出場できないのです。『アニメージュプラス』に掲載していただいたことでフォロワー増やしたいのです。



ポン よろしくおねがいします!



チャオ おねがいします! 宣伝おねがいします。



――頑張ります(笑)。ポンさんはバイクの免許をお持ちということなんですけれど、乗っているバイクとか、よく走るコースとかはありますか?



ポン 二人乗りで、横に人が座っているバイク。あれに乗ってます。



チャオ バイクに詳しいんじゃないのかよ!



ポン セカンドカーだ! セカンドカーがついているバイクをですね。(編集部注:正しくは「サイドカー」)



チャオ あれは持ってるんですか。持ってるというんですか。



ポン えっ。持ってる、持ってる。それで海が見える山を走ってまして。よくチャオさんを左側に乗せてツーリングをしています。



チャオ 山とかね。走りましたよね、この前。



ポン と、いうことにしてください。まだそのあたりの設定があやふやなのです(笑)。



チャオ そんなこと言っちゃダメなのです(笑)。



――昨年12月からWOWOWプラスでアニメが放送されていますね。もうすぐ最終回ですが、どんな内容なのか教えてください。



ポン 番組としては5分くらいの短いものではあるんですけれども、超有名な神アニメーターさんが、私たちを題材にしたアニメを作ってくださっています。



チャオ そうなんです。毎回違うアニメーターさんが作画してくれたアニメなんですよね。



ポン 女子高生になったり。えっと、何になりましたか。



チャオ きぐるみとかね。



ポン ゾンビになったりもしたよね。



チャオ あとは、架空の飲料水のCMを作ったりもしたのです。



ポン 毎週いろいろな私たちの一面が観られるよね。



チャオ そうですね。いろいろなアニメーターさんが作画してくれたアニメーションに、YouTubeで培ってきたアドリブ力で二人がアフレコするっていう番組なのです。



ポン アニメーターさんたちとコラボしてるっていう感じですね。



チャオ そんな感じのアニメです。



――ストーリーは即興で作っていく感じなんですね。



チャオ そうです。



ポン なのでいろいろなパターンがあって、NGシーンなんかもそのまま流されてます。



チャオ そうなのです。そのまま流されます。でも、最後にはちゃんと完成形を流して「素敵だったね」という番組です。



ポン OKテイク以外は絵が入る前の線画っていう色がない線しかないアニメなんですよね。



チャオ それってあまり一般の方が目にすることがないと思うので、そういうのもちょっと楽しみのひとつなのかなって思うのです。



ポン そして、この番組を観た企業さんたちが、「私たちの会社にも、この子たちを使いたいわ」と思っていただくための宣伝番組なのです。



チャオ です!



――生々しい話ですね。



ポン そう言えって、大人たちに言われているのです。



チャオ (笑)



☆Profile

ポン・ミラージュ

22歳。いつも元気なムードメーカー。特技は料理とメカいじり?

チャオ

ケモノ年齢2歳。声色を自由に操る器用者。特技はゲーム全般



