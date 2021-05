ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手は18日(日本時間19日)、本拠地でのクリーブランド・インディアンス戦に「2番・指名打者(DH)」で先発出場。第1打席に3試合連続となる第14号ソロ本塁打を放った。









快音を残した打球は、バックスクリーンへと消えた。

大谷の第1打席は、一挙5点を先制された直後の1回裏、1死走者なしで相手先発ザック・プリーサック投手と対峙した。1ボールからの2球目、93.7マイル(約151キロ)のフォーシームを完璧にとらえた。打球はバックスクリーンへ飛び込む第14号本塁打。反撃の狼煙を上げた。



試合は1回を終了し、1-5でエンゼルス4点ビハインドの展開となっている。









【動画】大谷翔平、メジャー本塁打ランキング独走の第14号本塁打!

エンゼルスの公式Twitterより



Shohei cushions the gap on his MLB home run lead.

— Los Angeles Angels (@Angels)