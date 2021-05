押すたびほっこり『すみっコぐらし はんこコレクション』予約開始♪

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する岡田商会は5月18日(火)より、押すたびにかわいいすみっコたちがほっこり癒してくれるオーダーメイドはんこ「すみっコぐらし はんこコレクション」の予約受付を開始した。



2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。



この度予約受付開始となった「すみっコぐらし はんこコレクション」は、かわいらしいすみっコぐらしのイラストに好きな名前を入れてつくる、すみっコぐらし好きにはたまらないオーダーメイドのはんこだ。



イラストはしろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげ、えびふらいのしっぽ、たぴおか、ふろしきなど、20種類のとってもかわいいすみっコたちが勢ぞろい。そのしぐさや表情は見ているだけでほんわかと癒され、幸せな気持ちになれそうだ。





フォントはすみっコぐらしのかわいらしいイラストと相性のよい、オーソドックスな読みやすいフォントからキュートで親しみやすいフォントまで3種類を用意。

苗字や名前はもちろん、旧字体、ペンネームやハンドルネームのほか、「OK」「見ました」「ありがとう」といったメッセージを入れることも可能だ。(漢字3文字・ひらがなカタカナ5文字・アルファベット6文字まで)





「すみっコぐらし はんこコレクション」は、サインがわりや宅配便の受け取りはもちろん、子どもの連絡帳やごほうびスタンプ、ちょっとした仕事にも使えるセルフインクタイプと、全国ほとんどの金融機関で登録できる木彫りタイプの2種類。はんこを眺めながら、かわいいすみっコたちを愛でることができる。



はんこを収納する筒型ケースにまで、ドアのすみっこからのぞいているようなすみっコぐらしの仲間たちが! そのまま部屋に飾りたくなるような可愛さだ。(ケースはセルフインクタイプ、木彫りタイプ両方に付属)



さむがりの ”しろくま” や、自信がない ”ぺんぎん?” 、食べ残し(⁈)の ”とんかつ ”、はずかしがりやの ”ねこ”、正体をかくしている ”とかげ” など、ちょっぴりネガティブだけど個性的な”すみっコ”たちがポンと押すたびに癒してくれる「すみっコぐらし はんこコレクション」。ハンコを押して名前つけシールがつくれる耐水性の丸型シール「ぺたまる」(別売)を使えば、すみっコぐらしのキャラクターを自分の持ちものの「しるし」とすることもできる。





本商品の予約期間は6月9日(水)まで。6月10日(木)より正式発売となる。



(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.