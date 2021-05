父・ヒロシのお酒『ちびまる子ちゃん』ヒロシ誕生日記念コラボ日本酒

日本アニメーションがアニメーション制作・ライセンス管理を行う、さくらももこの漫画を原作としたアニメ『ちびまる子ちゃん』と、静岡県の酒造メーカー初亀醸造がコラボレーション! Nexusの「酒繋オンラインショップ」にて、2021年5月18日(火)より、ヒロシの誕生日を記念したコラボ日本酒が登場する。



Nexusが企画する「酒繋プロジェクト」商品に、静岡県を代表する老舗酒造の初亀醸造と静岡県を舞台にしたアニメ『ちびまる子ちゃん』のコラボ日本酒が仲間入り♪



今回のコラボ日本酒は、今年の父の日である6月20日が誕生日のまる子の父・ヒロシのお誕生日を記念した、”ヒロシ” 仕様の商品となっている。



本商品は、作中でもお酒を飲んでいる姿が多く描かれているお酒が好きなヒロシをラベルにデザイン。

「純米吟醸 父ヒロシ」と「純米大吟醸 父ヒロシ」の2種類がラインナップされる。



『純米吟醸 父ヒロシ』は、原作の舞台である静岡のお水・お米・酵母を用い、丁寧な手仕事で醸した日本酒。

爽やかな香りと酒米 ”誉富士” 由来の優しい甘味が特徴だ。

オリジナルラベルは「日本酒を片手に微笑むヒロシ」の後ろに、静岡県の代名詞ともいえる「富士山」と「初日の出」、「さくらももこ先生デザインの亀」が初亀醸造らしさを演出。

ラベル同様のデザインが施された、紙箱付きのセットとなっている。

内容量は720ml、価格は3300円(税込)。



『純米大吟醸 父ヒロシ』は限定100本の商品となっており、”酒米のダイヤモンド” と称される希少米「愛山」を贅沢に磨き、丁寧な手仕事で醸されている。

南国果実を思わせる香りとリッチな甘味が口の中で広がります。オリジナルラベルは「和服のヒロシ」を中心に、「富士山」「初日の出」、「さくらももこ先生デザインの亀」と純米吟醸酒のラベル同様の構成だ。

「富士山」は箔押しが施されており、オリジナル木箱と併せて高級感を演出。

今後追加生産される可能性もあるが、限定商品となっているので、ぜひお見逃しなく。

価格は1万3200円(税込)となっている。



どちらの日本酒も、父の日ギフトとしても誕生日、特別な日に、特別な人へのプレゼントとしてもおすすめ。

ご自分でヒロシの気分を満喫しながら、美味な日本酒を堪能するのもいいかも♪



お取り扱いは「酒繋オンラインショップ」にて、2021年5月18日(火)から予約が開始される。

商品の発売は2021年6月1日(火)を予定しており、発売日以降はご注文から3週間以内に発送予定となっているので、贈り物にとお考えの方はお早めのご注文をどうぞ!



※お酒は20歳を過ぎてから。



(C)さくらプロダクション/日本アニメーション

(C)Hatsukame Sake.Brewery Co., Ltd.

(C)Nexus Co., Ltd