リモートでさらに進化！カメラもIN！マウスできせかえ！すみっコPC

セガトイズより、サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」のパソコン型トイにカメラ・マイク機能を搭載した進化型パソコン型トイ『カメラもIN!マウスできせかえ!すみっコぐらしパソコンプレミアム』が2021年7月29日(木)より発売される。



ご時世にも適応! 今度のパソコン型トイにはカメラ機能とリモート機能が搭載です!!



『カメラもIN!マウスできせかえ!すみっコぐらしパソコンプレミアム』は、すみっコぐらしの人気キャラクターを象ったマウスカバー5種とマウスカバーの着せ替えによってパソコン画面の背景やキャラクターが変化するユニークなギミックはそのままに、パソコン画面が5インチの大画面に進化した商品。

また、豊富な183種ものメニューを搭載。「国語」「算数」は、学研の『毎日のドリル』シリーズより、小学1・2年生の問題を収録している。

ネイティブスピーカーによる「英語」や「プログラミング」のほか、「タイピング」や「マウス操作」をゲームで遊ぶ感覚で基礎を学ぶことができる。



就学前の予習から就学後の復習にまで役立つ機能が満載で、お子さまが自発的に勉強したくなるような工夫も盛り込んでおり、遊びも学びも画面も大きく進化した本商品で、いままで以上にもっと楽しく、おうち時間をお過ごしいただけるだろう。



また、カメラを搭載することで「リモート遊び」が体験できるように。

お子さまが画面内に映るだけでなく、マイクによる音声認識に対応。マイクに向かい「こんにちは」「ダンスして」などと発声することで、画面内のキャラクターが反応してくれる。



また、カメラ機能で写真を撮影し、すみっコぐらしがデザインされたフレームやスタンプでデコレーションして遊ぶこともでき、お子さまだけではなく大人も思わず試してみたくなる、すみっコぐらしのキャラクターたちとの「リモート遊び」を楽しむことができる。



商品サイズは幅275×高68×奥205mm、使用電池は単3電池4本(別売)、CR2032コイン電池(テスト用電池付属)を1個使用する。

価格は1万8700円(税込)。

お求めは玩具専門店、量販店、雑貨販売店、通信販売などでどうぞ。



