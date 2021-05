エリック・クラプトン、ワクチン接種に警鐘「二度とギターを弾けなくなると思った」

新型コロナウイルスのワクチン接種後、副反応に10日間も苦しんだというエリック・クラプトン。「自分の体が2週間まったく使い物にならなかった」と彼は語る。



エリック・クラプトンがコロナワクチン接種後の「悲惨な」経験の詳細を語った。建築家でロックダウン反対派の活動家に宛てた手紙の中で、ワクチンの安全性を誇張する「プロパガンダ」のせいだと非難している。



クラプトンは以前にも、2020年12月にはロックダウン反対を訴えるヴァン・モリソンの「Stand and Deliver」に共演し、コロナウイルスに関する意見を公にした。その2カ月後、2021年2月にクラプトンはアストラゼネカの1回目のワクチンを接種し、友人のロビン・モノッティ・グラジアデイに手紙を書いた。グラジアデイは本人の許可を得て、Telegramにその手紙をシェアした(ローリングストーン誌はこの手紙がクラプトンのものであることを確認済み。クラプトンの代理人にコメントを求めたが、返答は得られなかった)。



「AZ(アストラゼネカ)の1回目の予防接種をして、すぐに症状が現れ、それが10日間続いた。最終的には回復したが、12週間後には2回目の接種を受けることになると言われた……」とクラプトン。



「それから6週間後に、2回目のAZ注射の知らせが来て受けたが、危険性については少ししか知らなかった。言うまでもないが、症状はさんざんだった。両手も両脚も動かなくなり、感覚がなくなって、熱を帯びた。2週間使い物にならなかった。二度と演奏できなくなるんじゃないかと思った(抹消神経障害を患っているので、注射には近づくべきじゃなかったんだ)。だがプロパガンダは、ワクチンがみんなに安全だと言っていた……」



陰謀論者となったヴァン・モリソンとも共演



手紙の中でクラプトンは、ロックダウン反対派のイギリスの政治家デズモント・スウェインをはじめとする「ヒーロー」や、同じ考えを共有する(陰謀論的だとも言われている)YouTubeチャンネルを発見した、と綴っている。



「自分は静かな反抗の道を歩み続け、家族を存分に愛することができるよう、当局の指示には従おうと思う。だが、今こうして分かったことを黙っているわけにはいかない」とクラプトンは書いている。



「その時ヴァン(・モリソン)に紹介され、そこで発言の場を得た。自分が歌っていたのは彼の言葉だが、その言葉は胸に響いた」とクラプトン。「2020年には「Stand and Deliver」を収録したが、たちまち侮蔑と嘲笑で迎えられた」







昨年12月、クラプトンは「Stand and Deliver」に合わせて声明を発表した。「ライブミュージックを救おうとするヴァンや彼の試みを支持する人は大勢いる。彼は我々を導いてくれる存在だ。この惨状から抜け出す道を探さなくてはならないのだから、立ち上がり、アピールしなくては」(似たような話として、クラプトンはロックダウン政策への抗議としてイギリス国内を演奏して回る現地バンドにワゴン車を貸したとも言われている)。



またクラプトンは手紙の中で、ヴァン・モリソンの「Where Have All the Rebels Gone?」での共演も明かした。この曲は、ローリングストーン誌が「ダークなほど奇妙で、痛快なほどお粗末」と評したアイルランド人シンガーのニューアルバム『Latest Recored Project Vol.1』からの1曲だ(クラプトンは手紙の中で、曲のタイトルを間違って「The Rebels」と書いている)。



「この曲は攻撃的でも挑発的でもない。ただ『反逆児はみなどこへ消えてしまったんだ?』と問いかけている。コンピューターの画面の陰に隠れてしまった。反骨精神はどうした、魂はどこへ行った、反逆児はみなどこへ消えたんだ、と」



「自分は人生でずっと、現在のような圧制や傲慢に抗ってきた」とクラプトン。「だが同時に、仲間や思いやりや愛も大事にしている……それがあれば、我々はきっと打ち克てると信じている」



From Rolling Stone US.