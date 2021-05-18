AFCチャンピオンズリーグ（ACL）2021東地区・グループステージのマッチスケジュールが決定した。18日、日本サッカー協会（JFA）が公式サイトで伝えた。
日本からは川崎フロンターレ、ガンバ大阪、名古屋グランパスの3チームが本大会に出場。プレーオフから参加するセレッソ大阪は、6月21日に行われるプレーオフでメルボルン・シティに勝利した場合、本大会に参戦する。
グループステージはセントラル方式で開催される。川崎FのグループIとG大阪のグループHはウズベキスタンで、名古屋のグループGとC大阪が戦う可能性のあるグループJはタイで行われる。
日本クラブが参加するプレーオフおよびグループステージのマッチスケージュールは以下の通り。◆東地区プレーオフ
6月21日 キックオフ時間調整中
セレッソ大阪（日本） vs メルボルン・シティ（オーストラリア）（ブリーラム・スタジアム）
【開催国】タイ
浦項スティーラーズ（韓国）
名古屋グランパス（日本）
ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）
ラチャブリFC（タイ）
▼第1節
6月22日 23:00（現地時間22日 21:00）
ジョホール・ダルル・タクジム vs 名古屋（ラジャマンガラ・スタジアム）
▼第2節
6月25日 19:00（現地時間25日 17:00）
名古屋 vs 浦項スティーラーズ（ラジャマンガラ・スタジアム）
▼第3節
6月28日 19:00（現地時間28日 17:00）
ラチャブリFC vs 名古屋（ラジャマンガラ・スタジアム）
▼第4節
7月1日 23:00（現地時間1日 21:00）
名古屋 vs ラチャブリFC（ラジャマンガラ・スタジアム）
▼第5節
7月4日 23:00（現地時間4日 21:00）
名古屋 vs ジョホール・ダルル・タクジム（ラジャマンガラ・スタジアム）
▼第6節
7月7日 21:00（現地時間7日 19:00）
浦項スティーラーズ vs 名古屋（タマサート・スタジアム）
【開催国】ウズベキスタン
全北現代モータース（韓国）
ガンバ大阪（日本）
タンピネス・ローバーズFC（シンガポール）
シドニーFC（オーストラリア）
▼第1節
6月25日 23:00（現地時間25日 19:00）
タンピネス・ローバーズFC vs G大阪（ロコモティフ・スタジアム）
▼第2節
6月29日 1:00（現地時間28日 21:00）
G大阪 vs 全北現代（ロコモティフ・スタジアム）
▼第3節
7月2日 1:00（現地時間1日 21:00）
シドニーFC vs G大阪（ブニョドコル・スタジアム）
▼第4節
7月5日 1:00（現地時間4日 21:00）
G大阪 vs シドニーFC（ロコモティフ・スタジアム）
▼第5節
7月7日 23:00（現地時間7日 19:00）
G大阪 vs タンピネス・ローバーズFC（ブニョドコル・スタジアム）
▼第6節
7月10日 23:00（現地時間10日 19:00）
全北現代 vs G大阪（ブニョドコル・スタジアム）
川崎フロンターレ（日本）
北京FC（中国）
ユナイテッド・シティFC（フィリピン）
東地区プレーオフ勝者3 ※大邱FC（韓国）対チェンライ・ユナイテッド（タイ）の勝者
▼第1節
6月26日 23:00（現地時間26日 19:00）
川崎F vs 東地区プレーオフ勝者3（ロコモティフ・スタジアム）
▼第2節
6月29日 23:00（現地時間29日 19:00）
北京国安 vs 川崎F（ロコモティフ・スタジアム）
▼第3節
7月2日 23:00（現地時間2日 19:00）
川崎F vs ユナイテッド・シティFC（ロコモティフ・スタジアム）
▼第4節
7月5日 23:00（現地時間5日 19:00）
ユナイテッド・シティFC vs 川崎F（ロコモティフ・スタジアム）
▼第5節
7月8日 23:00（現地時間8日 19:00）
東地区プレーオフ勝者3 vs 川崎F（プニョドコル・スタジアム）
▼第6節
7月11日 23:00（現地時間11日 19:00）
川崎F vs 北京国安（ロコモティフ・スタジアム）
広州FC（中国）
ポートFC（タイ）
傑志（香港）
東地区プレーオフ勝者1 ※セレッソ大阪対メルボルン・シティの勝者
▼第1節
6月24日 19:00（現地時間24日 17:00）
広州FC vs 東地区プレーオフ勝者1（ブリーラム・スタジアム）
▼第2節
6月27日 23:00（現地時間27日 21:00）
東地区プレーオフ勝者1 vs 傑志（ブリーラム・スタジアム）
▼第3節
6月30日 23:00（現地時間30日 21:00）
東地区プレーオフ勝者1 vs ポートFC（ブリーラム・スタジアム）
▼第4節
7月3日 19:00（現地時間3日 17:00）
ポートFC vs 東地区プレーオフ勝者1（ブリーラム・スタジアム）
▼第5節
7月6日 19:00（現地時間6日 17:00）
東地区プレーオフ勝者1 vs 広州FC（ブリーラム・スタジアム）
▼第6節
7月9日 19:00（現地時間9日 17:00）
傑志 vs 東地区プレーオフ勝者1（ブリーラム・スタジアム）