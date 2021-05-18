ACLグループステージの日程が発表された [写真]＝Getty Images

　AFCチャンピオンズリーグ（ACL）2021東地区・グループステージのマッチスケジュールが決定した。18日、日本サッカー協会（JFA）が公式サイトで伝えた。

　日本からは川崎フロンターレ、ガンバ大阪、名古屋グランパスの3チームが本大会に出場。プレーオフから参加するセレッソ大阪は、6月21日に行われるプレーオフでメルボルン・シティに勝利した場合、本大会に参戦する。

　グループステージはセントラル方式で開催される。川崎FのグループIとG大阪のグループHはウズベキスタンで、名古屋のグループGとC大阪が戦う可能性のあるグループJはタイで行われる。

　日本クラブが参加するプレーオフおよびグループステージのマッチスケージュールは以下の通り。

◆東地区プレーオフ

6月21日　キックオフ時間調整中
セレッソ大阪（日本）　vs　メルボルン・シティ（オーストラリア）（ブリーラム・スタジアム）

◆■グループG

【開催国】タイ
浦項スティーラーズ（韓国）
名古屋グランパス（日本）
ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）
ラチャブリFC（タイ）

▼第1節
6月22日　23:00（現地時間22日　21:00）
ジョホール・ダルル・タクジム　vs　名古屋（ラジャマンガラ・スタジアム）

▼第2節
6月25日　19:00（現地時間25日　17:00）
名古屋　vs　浦項スティーラーズ（ラジャマンガラ・スタジアム）

▼第3節
6月28日　19:00（現地時間28日　17:00）
ラチャブリFC　vs　名古屋（ラジャマンガラ・スタジアム）

▼第4節
7月1日　23:00（現地時間1日　21:00）
名古屋　vs　ラチャブリFC（ラジャマンガラ・スタジアム）

▼第5節
7月4日　23:00（現地時間4日　21:00）
名古屋　vs　ジョホール・ダルル・タクジム（ラジャマンガラ・スタジアム）

▼第6節
7月7日　21:00（現地時間7日　19:00）
浦項スティーラーズ　vs　名古屋（タマサート・スタジアム）

◆■グループH

【開催国】ウズベキスタン
全北現代モータース（韓国）
ガンバ大阪（日本）
タンピネス・ローバーズFC（シンガポール）
シドニーFC（オーストラリア）

▼第1節
6月25日　23:00（現地時間25日　19:00）
タンピネス・ローバーズFC　vs　G大阪（ロコモティフ・スタジアム）

▼第2節
6月29日　1:00（現地時間28日　21:00）
G大阪　vs　全北現代（ロコモティフ・スタジアム）

▼第3節
7月2日　1:00（現地時間1日　21:00）
シドニーFC　vs　G大阪（ブニョドコル・スタジアム）

▼第4節
7月5日　1:00（現地時間4日　21:00）
G大阪　vs　シドニーFC（ロコモティフ・スタジアム）

▼第5節
7月7日　23:00（現地時間7日　19:00）
G大阪　vs　タンピネス・ローバーズFC（ブニョドコル・スタジアム）

▼第6節
7月10日　23:00（現地時間10日　19:00）
全北現代　vs　G大阪（ブニョドコル・スタジアム）

◆■グループI

川崎フロンターレ（日本）
北京FC（中国）
ユナイテッド・シティFC（フィリピン）
東地区プレーオフ勝者3　※大邱FC（韓国）対チェンライ・ユナイテッド（タイ）の勝者

▼第1節
6月26日　23:00（現地時間26日　19:00）
川崎F　vs　東地区プレーオフ勝者3（ロコモティフ・スタジアム）

▼第2節
6月29日　23:00（現地時間29日　19:00）
北京国安　vs　川崎F（ロコモティフ・スタジアム）

▼第3節
7月2日　23:00（現地時間2日　19:00）
川崎F　vs　ユナイテッド・シティFC（ロコモティフ・スタジアム）

▼第4節
7月5日　23:00（現地時間5日　19:00）
ユナイテッド・シティFC　vs　川崎F（ロコモティフ・スタジアム）

▼第5節
7月8日　23:00（現地時間8日　19:00）
東地区プレーオフ勝者3　vs　川崎F（プニョドコル・スタジアム）

▼第6節
7月11日　23:00（現地時間11日　19:00）
川崎F　vs　北京国安（ロコモティフ・スタジアム）

◆■グループJ

広州FC（中国）
ポートFC（タイ）
傑志（香港）
東地区プレーオフ勝者1　※セレッソ大阪対メルボルン・シティの勝者

▼第1節
6月24日　19:00（現地時間24日　17:00）
広州FC　vs　東地区プレーオフ勝者1（ブリーラム・スタジアム）

▼第2節
6月27日　23:00（現地時間27日　21:00）
東地区プレーオフ勝者1　vs　傑志（ブリーラム・スタジアム）

▼第3節
6月30日　23:00（現地時間30日　21:00）
東地区プレーオフ勝者1　vs　ポートFC（ブリーラム・スタジアム）

▼第4節
7月3日　19:00（現地時間3日　17:00）
ポートFC　vs　東地区プレーオフ勝者1（ブリーラム・スタジアム）

▼第5節
7月6日　19:00（現地時間6日　17:00）
東地区プレーオフ勝者1　vs　広州FC（ブリーラム・スタジアム）

▼第6節
7月9日　19:00（現地時間9日　17:00）
傑志　vs　東地区プレーオフ勝者1（ブリーラム・スタジアム）