PassCode、チームスマイル豊洲ピット公演映像作品の詳細発表

PassCodeが、2021年6月9日に発売する最新映像作品『PassCode ”STRIVE” for BUDOKAN Tour 2021 at TOYOSU PIT』のアートワークおよび収録内容詳細を発表した。



本作は、当日披露された全17曲を完全収録した他、LiveCDやメンバーによるオーディオコメンタリーや自身初となるマルチアングルカメラも一部収録されたボリュームのある作品に仕上がった。また本作品の全国各地CDショップ・オンラインストア応援店では、予約・購入者先着でオリジナルポスターを全4種のうち1種プレゼント。詳細はオフィシャルサイトにて。



<リリース情報>



PassCode

LiveDVD&Blu-ray

『PassCode ”STRIVE” for BUDOKAN Tour 2021 at TOYOSU PIT』



発売日:2021年6月9日(水)

Live Blu-ray + Live CD:6000円(税抜)

Live DVD + Live CD:5000円(税抜)

=Blu-ray/DVD収録内容=

1. SPARK IGNITION

2. MISS UNLIMITED

3. DIVE IN TO THE LIGHT

4. Taking you out

5. Ray

6. GOLDEN FIRE

7. Seize Approaching BRAND NEW ERA

8. Yin-Yang

9. ATLAS

10. AXIS

11. ONE STEP BEYOND

12. yours

13. Remnants of my youth

14. Futures near by

15. STARRY SKY

16. Anything New

17. Its you

*マルチアングルカメラ [SPARK IGNITION / DIVE IN TO THE LIGHT / Ray]



=LIVE CD収録内容=

*曲目は同上。MC部分がカットされ収録



=その他収録内容=

*PassCodeメンバーによるオーディオコメンタリー収録

*自身初のマルチアングルカメラ収録 [SPARK IGNITION/DIVE IN TO THE LIGHT/Ray]



PassCode Official Site:http://passcode-official.com/