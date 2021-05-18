PassCode、チームスマイル豊洲ピット公演映像作品の詳細発表

PassCodeが、2021年6月9日に発売する最新映像作品『PassCode ”STRIVE” for BUDOKAN Tour 2021 at TOYOSU PIT』のアートワークおよび収録内容詳細を発表した。
本作は、当日披露された全17曲を完全収録した他、LiveCDやメンバーによるオーディオコメンタリーや自身初となるマルチアングルカメラも一部収録されたボリュームのある作品に仕上がった。また本作品の全国各地CDショップ・オンラインストア応援店では、予約・購入者先着でオリジナルポスターを全4種のうち1種プレゼント。詳細はオフィシャルサイトにて。
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＜リリース情報＞
PassCode
LiveDVD&Blu-ray
『PassCode ”STRIVE” for BUDOKAN Tour 2021 at TOYOSU PIT』
発売日：2021年6月9日(水)
Live Blu-ray + Live CD：6000円（税抜）
Live DVD + Live CD：5000円（税抜）
＝Blu-ray/DVD収録内容＝
1. SPARK IGNITION
2. MISS UNLIMITED
3. DIVE IN TO THE LIGHT
4. Taking you out
5. Ray
6. GOLDEN FIRE
7. Seize Approaching BRAND NEW ERA
8. Yin-Yang
9. ATLAS
10. AXIS
11. ONE STEP BEYOND
12. yours
13. Remnants of my youth
14. Futures near by
15. STARRY SKY
16. Anything New
17. Its you
*マルチアングルカメラ [SPARK IGNITION / DIVE IN TO THE LIGHT / Ray]
＝LIVE CD収録内容＝
*曲目は同上。MC部分がカットされ収録
＝その他収録内容＝
*PassCodeメンバーによるオーディオコメンタリー収録
*自身初のマルチアングルカメラ収録 [SPARK IGNITION/DIVE IN TO THE LIGHT/Ray]
PassCode Official Site：http://passcode-official.com/
PassCodeが、2021年6月9日に発売する最新映像作品『PassCode ”STRIVE” for BUDOKAN Tour 2021 at TOYOSU PIT』のアートワークおよび収録内容詳細を発表した。