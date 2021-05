BUMP OF CHICKEN、NHK連続テレビ小説主題歌「なないろ」リリース&MV公開

BUMP OF CHICKENが、2021年5月18日に新曲「なないろ」を配信リリースした。



「なないろ」は、現在放送中のNHK連続テレビ小説『おかえりモネ』の主題歌。ドラマは、「海の町」宮城県・気仙沼に生まれ育ち、「森の町」同・登米で青春を送る清原果耶が演じるヒロイン"永浦百音"が、気象予報という「天気」にとことん向き合う仕事を通じて、人々に幸せな「未来」を届けてゆく希望の物語。



今作のジャケットは、BUMP OF CHICKENと長年タッグを組んできたカメラマンの太田好治氏が撮影した「彩雲」の写真が使用されている。また、MVのディレクターは「おかえりモネ」のオープニング映像も手掛けた林響太朗氏が担当。楽曲の世界観から人生という時間を重力に置き換え、二人の女の子が空を飛ぶ時空間の美しい映像に仕上げた。吉村栞乙、吉村眞乙の双子の姉妹が空を飛ぶ二人を演じている。



<配信情報>







BUMP OF CHICKEN

配信シングル『なないろ』



配信日:2021年5月18日(火)

ダウンロード&ストリーミングリンク:https://tf.lnk.to/boc_nanairo



BUMP OF CHICKENオフィシャルサイト:http://www.bumpofchicken.com/