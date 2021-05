さくらももこ原作によるTVアニメ「ちびまる子ちゃん」と静岡県の酒造・初亀醸造のコラボによる日本酒「純米吟醸 父ヒロシ」「純米大吟醸 父ヒロシ」が、6月1日に発売される。

このコラボレーションは、まる子の父・ヒロシの誕生日である6月20日と、2021年の父の日とが重なったことから実現したもので、「純米吟醸 父ヒロシ」と100本限定の「純米大吟醸 父ヒロシ」をラインナップ。「純米吟醸 父ヒロシ」には作品の舞台である静岡の水・米・酵母が用いられており、優しい甘味と爽やかな香りに仕上げられた。ラベルには日本酒を片手に微笑むヒロシと富士山から覗く初日の出、さくらデザインによる亀がプリントされている。

一方「純米大吟醸 父ヒロシ」は“酒米のダイヤモンド”と称される希少米・愛山を用いた、南国の果実を思わせる香りとリッチな甘味が特徴。ラベルには和服のヒロシとともに、「純米吟醸 父ヒロシ」のラベルにもプリントされた富士山から覗く初日の出、亀がデザインされた。なお富士山は箔押し仕様で、木箱も付属する。

価格は「純米吟醸 父ヒロシ」が税込3300円、「純米大吟醸 父ヒロシ」が税込1万3200円。酒繋オンラインショップにて本日5月18日より予約を受け付けている。なお発売日の6月1日以降は注文から3週間以内に発送される予定だ。

(c)さくらプロダクション/日本アニメーション(c)Hatsukame Sake Brewery Co., Ltd.(c)Nexus Co., Ltd.