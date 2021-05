ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手は17日(日本時間18日)、本拠地でのクリーブランド・インディアンス戦に「2番・指名打者(DH)」で先発出場。第2打席に









完璧にとらえた打球は、あっという間に右翼スタンドへ消えていった。





大谷の第2打席は、2点リードを奪い、なおもチャンスが続く2回1死一、三塁の場面。1ボール2ストライクからの4球目、先発左腕サム・ヘンゲス投手の93.5マイル(約150キロ)フォーシームを完璧にとらえた。ライナー性の当たりは、そのまま右翼スタンドへ吸い込まれる3ラン。メジャー単独トップに躍り出る第13号本塁打となった。





試合は2回裏エンゼルスの攻撃中、6-1でリードする展開となっている。







【動画】大谷翔平、メジャートップの第13号3ラン本塁打!



Easy to keep your eye on the ball when it's literally at eye level.

