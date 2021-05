ONE OK ROCKが書き下ろした主題歌が流れる映画「るろうに剣心 最終章 The Beginning」の本予告がYouTubeで公開された。

6月4日に公開される「るろうに剣心 最終章 The Beginning」は、大友啓史監督作「るろうに剣心」シリーズの完結編であり、佐藤健演じる緋村剣心の十字傷に秘められた真実が明らかになる作品。シリーズを通して主題歌を担当してきたONE OK ROCKのTaka(Vo)は「緋村剣心は健にしかできなかったって、『The Beginning』を観るたびに思うんです。だから僕らはそこに寄り添って、彼の心情を掬ってあげるような気持ちで、最後に曲を届けられればいいなっていうのをイメージして、今回の楽曲を作りました」と語っている。

Taka(ONE OK ROCK)コメント

僕は圧倒的に「The Beginning」が一番好きです。この大好きな映画に自分たちが作った曲のタイトルを入れていただけたということにも、監督の愛をすごく感じました。緋村剣心は健にしかできなかったって、「The Beginning」を観るたびに思うんです。だから僕らはそこに寄り添って、彼の心情を掬ってあげるような気持ちで、最後に曲を届けられればいいなっていうのをイメージして、今回の楽曲を作りました。「るろうに剣心」は共に歩んできた同志です。これは健に対しても、剣心に対してもそうですし、そこはふたつでワンセットなんですけど。本当に……ありがとう、っていう感じです。