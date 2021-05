Snow Manが7月14日に4thシングル「HELLO HELLO」をリリースする。

タイトル曲「HELLO HELLO」は、メンバーのラウールが主演する映画「ハニーレモンソーダ」の主題歌。Snow Manデビュー後初のポップなラブソングで、“愛”そのものとの出会えた喜びがつづられた1曲となっている。

商品形態はDVD付きの初回限定盤2種とCDのみの通常盤の計3種類。初回限定盤Aには表題曲と、メンバーの佐久間大介が声優として主演を務めるアニメ映画「白蛇:縁起」日本語吹替版主題歌の「縁 -YUAN-」が収録され、付属のDVDにはこれらの楽曲のミュージックビデオとそのビハインド映像が収められる。初回限定盤Bには表題曲と夏にぴったりなダンスナンバー「YumYumYum ~SpicyGirl~」をパッケージ。DVDには「HELLO HELLO」のマルチアングル映像、「YumYumYum ~SpicyGirl~」のダンスビデオ、「クイズプレゼンバトル!Judge the Truth」と題した撮り下ろし特典映像が収録される。通常盤には「HELLO HELLO」「縁 -YUAN-」「YumYumYum ~SpicyGirl~」の3曲に加え、通常盤のみに収録される楽曲とボイスドラマトラックが収められる。

Snow Man「HELLO HELLO」収録内容

初回限定盤A

CD

01. HELLO HELLO

02. 縁 -YUAN-

DVD

・「HELLO HELLO」Music Video

・「縁 -YUAN-」Music Video

・Behind The Scenes

初回盤B

CD

01. HELLO HELLO

02. YumYumYum ~SpicyGirl~

DVD

・「HELLO HELLO」マルチアングル映像

・「YumYumYum ~SpicyGirl~」Dance Video

・撮り下ろし特典映像「クイズプレゼンバトル!Judge the Truth」

通常盤

CD

01. HELLO HELLO

02. 縁 -YUAN-

03. YumYumYum ~SpicyGirl~

04. タイトル未定

05. HELLO HELLO(Instrumental)

06. 縁 -YUAN-(Instrumental)

07. YumYumYum ~SpicyGirl~(Instrumental)

08. タイトル未定(Instrumental)

09. Voice Drama

※「縁 -YUAN-」の「A」はアキュートアクセント付きが正式表記。