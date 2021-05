UVERworldが6月2日にリリースするニューシングル「NAMELY」の収録内容が発表された。

本作にはテレビアニメ「七つの大罪 憤怒の審判」第2クールのエンディングテーマである表題曲「NAMELY」に加えて、未発表曲「LIVIN' IT UP」をカップリングとして収録。「LIVIN' IT UP」はライブでも盛り上がれるような高揚感のある楽曲に仕上がっている。

またシングルの初回限定盤には、昨年のUVERworldの配信ライブでもオンエアされたメンバー制作の映像とアテレコ集「UVERworldshort movies 2020」を収めた特典DVDが付属。期間生産限定盤には「NAMELY」のショートバージョンも収録される。

UVERworld「NAMELY」収録内容

初回限定盤 / 通常盤CD

01. NAMELY

02. LIVIN’ IT UP

03. NAMELY(instrumental)

期間生産限定盤CD

01. NAMELY

02. LIVIN’ IT UP

03. NAMELY(short ver.)

04. NAMELY(instrumental)

初回限定盤付属DVD

・「UVERworldshort movies 2020」