THE SPELLBOUND、バンドメンバーはブンブン福田洋子とyahyel大井一彌

THE SPELLBOUNDがライブのバンドメンバーに福田洋子(BOOM BOOM SATELLITES)と大井一彌(yahyel)を迎えることを発表した。



同バンドは2021年7月8日にLIQUIDROOMにて初ライブ開催、8月21日にFUJI ROCK FESTIVAL21の出演も決定している。BOOM BOOM SATELLITESをはじめ、くるりやMIYAVI等数々のアーティストのライブメンバーとして参加してきた福田洋子。さらに、yahyelの主要メンバーであり、セッションドラマーとしてジャンルを問わず様々な現場でグローバルに活躍する大井一彌のツインドラムとなる。



関連記事:DATSが「時代観」とともに語る、型にはめることの面白さ



また、2021年1月から連続配信リリースを続けてきたが、5月26日に5thシングル『FLOWER」をもって5カ月連続リリースが完結。本作のプレオーダーもスタートした。





<ライブ情報>



「THE SECOND CHAPTER」



2021年7月8日(木)東京・恵比寿LIQUIDROOM

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

料金:前売 6500 円(税込 / 立ち位置指定 / 1Drink別)

一般発売日:2021年6月12日(土)10:00~

問い合わせ先:クリエイティブマン

Tel:03-3499-6669

※本公演は政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を遵守し、ウイルス感染拡大予防大祭を最優先に努め、公演を実施致します。



<リリース情報>







THE SPELLBOUND

5thシングル『FLOWER』



リリース日:2021年5月26日(水)

プリオーダーリンク:https://orcd.co/yv4pyoo



THE SPELLBOUND 公式HP:http://the-spellbound.com/