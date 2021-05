明治安田生命J3リーグ第8節が15日と16日に行われた。

唯一15日に行われた鹿児島ユナイテッドFCと藤枝MYFCの一戦は、開始9分に雷雨の影響で一時中断。約2時間後に再開されると、44分にも再び雷雨で中断。藤枝は75分に松村航希が先制点を挙げると、82分と85分に大石治寿が立て続けにリードを広げ、敵地で3-0の勝利を収めた。

いわてグルージャ盛岡と対戦したFC岐阜は、2分に川西翔太のゴールで幸先よく先制する。24分には村田透馬がリードを広げ、2-0で勝利した。岐阜は2連勝で2位浮上。岩手は首位から5位に転落した。

Y.S.C.C.横浜vsテゲバジャーロ宮崎では、山下良美審判員がJリーグ史上初の女性主審に。試合は宮崎が2-0でYS横浜を下し、今季初のクリーンシートを達成。宮崎は2連勝で3位に浮上した。

カターレ富山はアスルクラロ沼津を3-0で下し、5戦無敗で首位に浮上した。ロアッソ熊本はAC長野パルセイロに2-0で勝利し、2連勝で4戦無敗。勝ち点を「15」に伸ばして4位に浮上した。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼5月15日(土)

鹿児島ユナイテッドFC 0-3 藤枝MYFC

▼5月16日(日)

いわてグルージャ盛岡 0-2 FC岐阜

Y.S.C.C.横浜 0-2 テゲバジャーロ宮崎

FC今治 1-1 カマタマーレ讃岐

カターレ富山 3-0 アスルクラロ沼津

ロアッソ熊本 2-0 AC長野パルセイロ

福島ユナイテッドFC 2-0 ヴァンラーレ八戸

◆■順位表

1位 富山(勝ち点17/得失点差+6)

2位 岐阜(勝ち点16/得失点差+9)

3位 宮崎(勝ち点16/得失点差+4)

4位 熊本(勝ち点15/得失点差+4)

5位 岩手(勝ち点14/得失点差+4)

6位 福島(勝ち点11/得失点差+1)

7位 藤枝(勝ち点10/得失点差+2)

8位 八戸(勝ち点9/得失点差-3)

9位 鹿児島(勝ち点8/得失点差-2)

10位 長野(勝ち点7/得失点差-1)

11位 鳥取(勝ち点7/得失点差-4)

12位 沼津(勝ち点7/得失点差-5)

13位 今治(勝ち点5/得失点差-2)

14位 讃岐(勝ち点4/得失点差-8)

15位 YS横浜(勝ち点3/得失点差-5)

◆■第9節の対戦カード

▼5月29日(土)

13:00 藤枝 vs 熊本

▼5月16日(日)

13:00 八戸 vs 今治

13:00 沼津 vs 福島

13:00 鳥取 vs 富山

14:00 讃岐 vs 岩手

16:00 長野 vs 鹿児島

16:00 岐阜 vs YS横浜