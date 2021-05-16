水崎綾女、艶やか美バストを披露したグラビア水着ショットに「美しすぎる」の声

女優の水崎綾女が15日（土）、Instagramを更新。『FLASH』（光文社）の撮影オフショットを公開した。
【別カット】その美しさ「パーフェクト」、水崎綾女の極上オフショット
2004年「第29回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でベストグラビア賞を受賞し芸能界デビューした水崎綾女。各誌のグラビアを席巻後は女優業に励み、映画『ユダ -Judas-』『光』『洗骨』やNetflix配信ドラマ『今際の国のアリス』など話題作に出演している。
『FLASH』では、9年ぶりに本格グラビアを披露。Instagramでも大人の色気が溢れ出た艶やかな水着ショットを披露した。
この投稿にグラビアアイドルの長澤茉里奈が「美しすぎる」とコメント。ファンからも「素敵すぎます」「何もかも美しくてズルいです」「パーフェクト」など絶賛の声が多く寄せられていた。
▽水崎綾女
Instagram：misakiayame
【あわせて読む】Tシャツからランジェリーへ…伊織もえ、妄想膨らむ"彼氏目線"脱衣グラビア披露
女優の水崎綾女が15日（土）、Instagramを更新。『FLASH』（光文社）の撮影オフショットを公開した。