ブンデスリーガ第33節の7試合が15日に行われた。

MF鎌田大地とMF長谷部誠が所属する5位フランクフルトは、すでに降格が決まっているシャルケと対戦。PKで先行を許したフランクフルトは、鎌田の今季12アシスト目もあって一時逆転に成功したものの、リードを守り切ることができず。大量失点を喫して3-4で敗れた。16日に試合を控える3位ヴォルフスブルクと4位ドルトムントの結果次第では、フランクフルトは最終節を前に来季のチャンピオンズリーグ(CL)出場権獲得の可能性が消滅する。

すでに優勝が決まっているバイエルンは、フライブルクと対戦した。エースのロベルト・レヴァンドフスキは、1971-72シーズンにゲルト・ミュラー氏が樹立したシーズン最多得点記録の「40」ゴールに並んだものの、バイエルンは2度のリードを追いつかれて2-2で引き分けた。

MF遠藤航が所属するシュトゥットガルトは、敵地でボルシアMGと対戦した。ビハインドで迎えた72分、遠藤航はペナルティエリア手前でパスを受けると、エリアの外から右足を一閃。ボールは弧を描いてゴール右上に吸い込まれ、同選手は今季3得点目を記録した。シュトゥットガルトは77分に逆転し、2-1で勝利。勝ち点を「45」に伸ばし、来季から新設されるヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)の出場権獲得に望みをつないだ。

MF遠藤渓太が所属するウニオン・ベルリンは、レヴァークーゼンとの上位対決で1-1のドロー。ボルシアMGをかわしてECL出場圏内の7位に浮上した。遠藤渓太に出番は訪れなかった。

MF堂安律とMF奥川雅也が所属するビーレフェルトは、ホッフェンハイムと対戦し、3分に相手の先制を許す。ビハインドで迎えた23分、奥川がペナルティエリア手前で獲得したフリーキックをアンドレアス・フォクルザマーが直接決めて同点に追いつく。試合は1-1のドローに終わり、ビーレフェルトは入れ替えプレーオフ圏内から脱出して15位に浮上した。奥川は79分まで、堂安は89分までプレーしている。

FW大迫勇也が所属するブレーメンは、アウクスブルクに0-2で敗れ、入れ替え戦圏内の16位に転落した。アウクスブルクは13分にルベン・バルガスが1発レッドカードで退場すると、ブレーメンは49分にクリスティアン・グロスが2枚目のイエローカードで退場。10人対10人の戦いになると、アウクスブルクは後半に2得点を奪って勝利し、残留を確定させた。なお、大迫は81分から出場した。

ブンデスリーガ第33節の結果と順位表、最終節の対戦カードは以下の通り。

■第33節・試合結果

▼5月15日

ボルシアMG 1-2 シュトゥットガルト

レヴァークーゼン 1-1 ウニオン・ベルリン

フライブルク 2-2 バイエルン

ヘルタ・ベルリン 0-0 ケルン

シャルケ 4-3 フランクフルト

アウクスブルク 2-0 ブレーメン

ビーレフェルト 1-1 ホッフェンハイム

▼5月16日

マインツ vs ドルトムント

ライプツィヒ vs ヴォルフスブルク

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

優勝 バイエルン(75/+52)

2位 ライプツィヒ(64/+29)※1試合未消化

3位 ヴォルフスブルク(60/+25)※1試合未消化

4位 ドルトムント(58/+25)※1試合未消化

==========CL==========

5位 フランクフルト(57/+14)

6位 レヴァークーゼン(52/+16)

==========EL==========

7位 ウニオン・ベルリン(47/+6)

==========ECL==========

8位 ボルシアMG(46/+6)

9位 シュトゥットガルト(45/+3)

10位 フライブルク(45/+2)

11位 ホッフェンハイム(40/-3)

12位 マインツ(36/-13)※1試合未消化

13位 アウクスブルク(36/-15)

14位 ヘルタ・ベルリン(35/-10)

15位 ビーレフェルト(32/-28)

========入れ替え戦========

16位 ブレーメン(31/-19)

==========降格=========

17位 ケルン(30/-27)

18位 シャルケ(16/-60)

CL=チャンピオンズリーグ出場圏

EL=ヨーロッパリーグ出場圏

ECL=ヨーロッパカンファレンスリーグ出場圏

■最終節・対戦カード

▼5月22日

バイエルン vs アウクスブルク

ドルトムント vs レヴァークーゼン

ホッフェンハイム vs ヘルタ・ベルリン

ヴォルフスブルク vs マインツ

フランクフルト vs フライブルク

ウニオン・ベルリン vs ライプツィヒ

ケルン vs シャルケ

ブレーメン vs ボルシアMG

シュトゥットガルト vs ビーレフェルト