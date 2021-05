ブシロードは2021年5月12日、「ブシロード戦略発表会2021夏 大盛」を開催しTCG分野についての今後の展開が発表された。

まずは『カードファイトヴァンガード』よりユニットの小説や設定を公開している公式読み物サイトにて、短期集中小説『The Elderly~伝説との邂逅~』が公開。全4話構成になっており、ブースターパック第2弾「伝説との邂逅」に関連した内容のストーリーとなっている。

そして『D4DJ』ユニット「Lyrical Lily」がリリカルモナステリオのアンバサダーに就任したことが発表。タイアップソング歌唱が決定しており、さらにリリカルブースターには特典を封入。そのほか様々なタイアップ企画を予定しているという。第6の国家「リリカルモナステリオ」のトライアルデッキとブースターの発売日は8月20日。

そして、TVアニメ『SHAMAN KING』とのコラボ商品が発売決定。2021年11月5日にトライアルデッキとブースターが同時発売される。またブースターはSHAMAN KINGのアニメ展開にあわせ、2部構成。2022年春に、ブースター第2弾の発売も予定している。また、小野友樹、内田雄馬パーソナリティのラジオ『カードファイト!! ヴァンガード overDress 夜の園内放送』が5月15日より隔週で配信することも発表された。

さらに、『刀剣乱舞-ONLINE-』とのコラボ商品CMに出演してる棚橋選手がCMで着用した衣装で登壇。コラボ商品のタイトルトライアルデッキ・タイトルブースター「刀剣乱舞-ONLINE- 2021」は5月22日に発売される。

『Reバース for you』では、まず現在放送中のアニメ『りばあす』特別編の制作が決定。そして、トライアルデッキ&ブースターパック「ひぐらしのなく頃に 業」の発売日が決定、描き下ろしイラストも公開。また、トライアルデッキ&ブースターパック「SSSS.DYNAZENON」の発売日が決定、発表会にはダイナゼノンさんも登壇した。

さらに、新規参戦タイトルとして、「アズールレーン 第2弾」「Re:ゼロから始める異世界生活」「ゴジラ S.P<シンギュラポイント>」TVアニメ「ぼくたちのリメイク」「D4DJ 第2弾」「原神」が発表された。

お次は『ヴァイスシュヴァルツ』。13周年を記念したイベント「ヴァイスシュヴァルツCafe with バンドリ!」がスタート。そしてU-NEXTにて『ヴァイスシュヴァルツ」参戦中のカテゴリーが表示されるようになる。

さらに新商品情報として、「ワールドトリガー」のトライアルデッキ+(プラス)、ブースターパックの発売日が10月15日に決定。エクストラブースター「デート・ア・バレット」が5月14日に発売される。

そして新規参戦タイトルとしてブースターパック「アサルトリリィ Vol.2」、トライアルデッキ+(プラス)&ブースターパック「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか」、トライアルデッキ+(プラス)&ブースターパック「D_CIDE TRAUMEREI」、トライアルデッキ+(プラス)&ブースターパック「ゾンビランドサガ リベンジ」、トライアルデッキ+(プラス)&ブースターパック「MARVEL」が発表された。

また、ホロライププロダクションとのコラボとして、『ヴァイスシュヴァルツ』トライアルデッキ+(プラス)7種の発売が決定。9月24日にホロライブ0期生~5期生までがリリースされる。また、ブースターパック「ホロライブプロダクション」も10月1日に発売決定。

続けて、Reバース for you スペシャルデッキセット「ホロライブプロダクション 0期生&4期生」も8月27日に発売。そしてヴァイスシュヴァルツ&Reバース presents「ホロライブプロダクションフェスティバル」が10月に開催決定。会場はパシフィコ横浜となっている。

